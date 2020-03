Grande Fratello Vip: Antonella Elia e Valeria Marini, continuano le liti Grande Fratello Vip: Antonella Elia e Valeria marini continuano le loro liti; nello studio di Mattino 5 è Pietro Delle Piane a prendere le difese della compagna

Sono state moltissime le liti tra Antonella Elia e Valeria Marini all’interno della casa del Grande Fratello Vip. È Pietro Delle Piane a cercare di spiegare la posizione della fidanzata dopo che Federica Panicucci, nello studio di Mattino 5, gli mostra le clip di alcuni momenti all’interno della casa.

Pietro Delle Ville prende le difese di Antonella Elia, la sua compagna, dicendo che lo stress che lei sta subendo è altissimo e che non è assolutamente lucida. È questa la differenza con Valeria Marini, la quale è appena entrata nella casa e che quindi ha una visione più chiara della situazione che stanno vivendo.

Antonella Elia, infatti, sembra veramente stremata dalla situazione di continuo contrasto con la showgirl Valeria Marini. Nei giorni precedenti, infatti, le liti sono state moltissime. Il tutto sembra cominciato dal momento in cui Valeria Marini commenta il trucco da sirenetta di Antonella Elia paragonandola a Baby Jane e alla Bambola Assassina.

Il tutto continua con un appellativo che Valeria Marini, insieme a Fernanda Lessa, attribuiscono a Antonella Elia, ossia quello di “indemoniata“. Inoltre, Fabio Testi racconta di aver visto Fernanda Lessa cospargersi il collo con acqua e sale pronunciando frasi in portoghese, come in un rituale. A spiegare queste azioni intervine il marito della showgirl, Luca Zocchi, il qualche specifica che questi sono rituali di purificazione, magia bianca, nei quali sua moglie crede e che pratica spesso.

Il tutto culmina in una litigata in cui Antonella Elia, urlando contro Valeria Marini di lasciarla in pace, la spintona. È allora Valeria Marini a prendere la palla al balzo gridando:

“Mi ha messo le mani addosso! Grande Fratello, hai visto che mi ha messo le mani addosso?!“

Visualizza questo post su Instagram Scontri sempre più accesi tra Valeria e Antonella 🔥 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 27 Feb 2020 alle ore 6:51 PST

Un’ulteriore lite prende vita all’interno della sauna della casa. Antonella Elia, decisa a prendere le distanze da Valeria Marini, non riesce nel suo intento. È l’ex valletta di Mike Buongiorno a stuzzicarla, seguendola e istigandola chiedendo ad Aristide Malnati, unico alleato di Antonella Elia, se fosse “cucita bene“. È così che Antonella Elia esplode nuovamente dicendo:

“Sei venuta qui per rompere. La testa è abbastanza cucita, la faccia. E guarda che il culo non ti si vede messo così davanti al vetro.”

Visualizza questo post su Instagram Le tensioni tra Antonella e Valeria aumentano… 🔥#GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 28 Feb 2020 alle ore 11:00 PST

Ritorneremo con aggiornamenti.