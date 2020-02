Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Valeria Marini hanno l’ennesima litigata in sauna Non c'è pace nella casa del Grande Fratello Vip, anche fare una sauna comincia a risultare un'impresa impossibile; Valeria Marini e Antonella Elia non si sopportano più

Con l’ingresso di Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip la situazione si è fatta sempre più incandescente. Antonella Elia e la showgirl proprio non riescono a trovare un punto d’incontro. Abbiamo assistito a innumerevoli litigate futili e immotivate.

Mercoledì scorso, c’è stato uno scontro che ha portato l’ex valletta di Mike Buongiorno e la showgirl anche alle mani, con spintoni e parolacce. Ma la storia sembra non trovare pace, ieri sera un’altra discussione è venuta fuori durante una sauna. Antonella Elia era in sauna in compagnia di alcuni compagni tra cui Sossio Aruta e Aristide Malnati, quando l’istigatrice Valeria Marini decide di unirsi a loro.

Neanche a dirlo! in poco tempo sono arrivate le scintille stellari. È lo sguardo della valletta a tradire le sue emozioni, si capisce benissimo il fastidio e il nervosismo che prova quando Valeria Marini entra in sauna.

La showgirl non perde tempo e comincia a provocare e chiede: “Come ti sembro?” La showgirl fa questa domanda a Aristide Malnati. Ma è un chiaro riferimento ad Antonella Elia, per le critiche precedentemente fatte sulla plastica presente nel suo seno.

Dopo un minuto di pausa, non contenta Valeria Marini incalza: “Sei tu che mi hai detto che sono rifatta dalla testa ai piedi”, mantenendo sempre un tono di voce molto pacato. L’ex valletta non resiste più e esplode: “Sei venuta a rompere? La testa è abbastanza cucita e guarda che il culo non ti si vede messo così davanti”.

Si comincia così una botta e risposta: “Non ho bisogno di farmi vedere il culo, stai tranquilla”, risponde la Marini e mentre Antonella esce dalla sauna e aggiunge: “Ma tanto è pieno di cellulite ed è meglio se lo nascondi”. Questi botta e risposta stanno cominciando ad esasperare un po’ tutti i presenti però e Sossio Aruta in tutta sincerità aggiunge: “Io sono venuto in sauna per rilassarmi”. Antonella abbandona la sauna e interrompe bruscamente la discussione.