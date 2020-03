Grande Fratello Vip: Antonella Elia e Valeria Marini protagoniste di un nuovo scontro Nella diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, sono state di nuovo in prima linea Antonella Elia e Valeria Marini: accendono nuovo scontro in diretta

La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip non ha fatto altro che riservare sorpresa a tutti i telespettatori. Infatti, sono stati moltissimi i colpi di scena, tra cui un nuovissimo scontro tra Valeria Marini ed Antonella Elia. Le due donne, dopo la riproduzione di un video che le riguardava, hanno iniziato di nuovo a litigare.

Valeria Marini, dopo il video recap della settimana, cerca di minimizzare la situazione dicendo di non voler perdere tempo a chiarire con Antonella Elia, come chiesto da Alfonso Signorini. Allo stesso modo, neanche Antonella Elia era molto propensa al chiarimento con la donna, perciò inizia a fare pressioni per andare avanti e dichiarare il primo eliminato. Da qui, inizia il suo show personale.

Inizia alzando la voce e rivolgendosi ad Alfonso Signorini con queste parole: “Alfonso fammi uscire. Leggi sto verdetto, tanto lo so che esco io. I buoni vincono, i cattivi vanno a casa. I buoni restano!”

Alfonso Signorini, poi, ha iniziato a rimproverare Valeria Marini dicendo che il suo voler minimizzare in diretta e poi sparlare per il resto della settimana è sbagliato, ma conclude dicendo che senza di lei il Grande Fratello Vip non sarebbe lo stesso. Si scatena così di nuovo Antonella Elia, la quale dice queste parole:

“Alfonso non esagerare. Quando arrivo in studio facciamo i conti. Peccato che stai a Milano, perché se stavi a Roma erano cavoli!”

Alla fine, Antonella Elia, riesce a far esplodere Valeria Marini. Dopo la chiusura del collegamento, Valeria Marini riprende Licia Nunez per uno sguardo che le ha fatto e, allora, Antonella Elia l’ha attaccata così: “Almeno lei è bella, si può guardare”.

Antonella Marini, contraddetta, le risponde così: “In questo contesto, in una situazione così ti metti a fare ste piazzate”.

Dopo la della pubblicità, Valeria Marini si rivolge ad Alfonso Signorini e dice queste parole in riferimento ad Antonella Elia e al loro scontro di poco tempo prima:

“Mi dispiace che in un momento così cadere in queste discussioni… io non ho niente contro di lei, non è una persona che si è comportata bene”.