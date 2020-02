Grande Fratello Vip Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane Antonella Elia prende una decisione drastica sulla sua storia con Pietro Delle Piane: "Lo lascio"

Crisi tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’ex valletta di Mike Buongiorno crede a ciò che le è stato fatto vedere dal Grande Fratello, per lei quelle foto sono una prova schiacciante. La loro storia d’amore sembra giunta così al capolinea.

La gieffina si è ormai convinta del tradimento del fidanzato. Nel confronto con i suoi compagni all’interno della casa, Antonella Elia palesa il suo pensiero:

“Ho deciso di lasciarlo. Per sicurezza lo lascio, poi si vedrà. Quando esco rifletto, intanto mi avvantaggio. Purtroppo è finita”.

Molti dei suoi compagni hanno tentato di dissuaderla dalla decisione, ma l’ex valletta sembra proprio essere convinta della sua scelta. Diverso è il pensiero di Pietro delle Piane il quale in un’intervista a Pomeriggio 5 ha spiegato:

“Conosco Antonella non ci lasceremo in TV. Secondo me questa è una richiesta d’aiuto. È una provocazione, perché vorrebbe che io tornassi nella casa. Oppure è finito l’amore da parte sua, può succedere anche questo”.

Pare proprio che l’attore dovrà rimane con questo dubbio, almeno fino a quando la valletta non uscirà dalla casa.

Ora però si è quasi certi che il loro confronto avverrà lontano dalle telecamere, soprattutto dopo la dichiarazione che Pietro Delle Piane ha rilasciata a Federica Panicucci:

“Conosco i miei polli. Mi sono stancato di questo circo che si sta creando” riferito al polverone mediatico che si è creato.

Ma la presentatrice Federica Panicucci gli fa notare che, in molte occasioni è stato proprio lui a alimentare il circo mediatico, con la partecipazione ai salotti di gossip televisivi. Questa sera ci aspetta un’altra puntata, di questo chiacchieratissimo Grande Fratello Vip.

Ci saranno di sicuro innumerevoli risvolti che riguardano Antonella Elia, sia per la sua vita sentimentale, sia per la scioccante litigata avuta pochi giorni fa con Valeria Marini. L’ex valletta è a rischio eliminazione. Se verrà eliminata Pietro Delle Piane e Antonella Elia, avranno tutto il tempo per rimettere in piedi la loro relazione lontano dai gossip. Per lo meno questo è quello che speriamo.