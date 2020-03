Grande Fratello Vip, Antonella Elia parla del padre: “è morto in un terribile incidente stradale” Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia decide di aprirsi e di parlare di suo padre: "è morto in un terribile incidente stradale"

Durante la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è stata sicuramente una protagonista. Infatti, dopo aver dovuto mettere in chiaro degli eventi successi all’interno della casa durante la settimana e dopo averne avuto le conseguenze, la donna riceve una sorpresa dalla seconda moglie di suo padre e inizia a raccontare di lui: “è morto in un terribile incidente stradale”.

La donna che parla ad Antonella Elia è infatti Paola, la seconda moglie del padre, che l’ha trattata come se fosse sua figlia, per tutta l’infanzia e l’adolescenza della showgirl. La donna è subentrata dopo la morte della madre naturale della donna, ristabilendo quello che era un precario equilibrio familiare. Il messaggio inviato dalla seconda madre ha dato il coraggio ad Antonella Elia di andare avanti e resistere il più possibile all’interno della casa.

Sotto richiesta di Teresanna Pugliese, Antonella Elia ha ripercorso la sua infanzia e la sua adolescenza, parlando anche di Paola e della morte di suo padre: “Erano un paio di anni che non ci vedevamo e ci sentivamo sempre meno. Lei (Paola ndr.) ha un problema al cuore e ogni volta che andavo da lei, noi litigavamo. Quindi lei mi ha detto di non volermi vedere e io mi ero offesa a morte e non ci sentivamo”.

Poi inizia a parlare del padre: “Il mio papà è morto quando avevo quattordici anni in un incidente stradale, lei era in macchina con lui ed è rimasta scioccata perché è stato un incidente terribile: un tir ha passato il guardrail ed è passato sopra a sette otto macchine e la macchina di mio papà era la prima. Fino a sei anni ho vissuto con i miei nonni materni, che ci sono stati fino ai 22 anni. Le domeniche andavo sempre da loro, per quanto anche loro non li vidi per anni perché mio padre ci aveva litigato. Paola gli ha fatto fare pace e sono tornata a rivedere i miei nonni. Quando c’era mio papà era la felicità assoluta”.

Insomma, infanzia complicata quella della protagonista della casa del Grande Fratello Vip 4, ma bello sentire che ci sia sempre un lieto fine.