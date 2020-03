Grande Fratello Vip, Antonella Elia si racconta a Teresanna Pugliese Antonella Elia racconta la sua storia e si emozione dinanzi ai suoi ricordi da bambina

Nella puntata di ieri sera Antonella Elia ha ricevuto una bellissima sorpresa. Il Grande Fratello Vip, gli ha fatto vedere un video con una lettera scritta dalla sua mamma acquisita.Quest’ultima ha preso il posto della sua mamma biologica, la quale è venuta a mancare molto giovane e quando Antonella Elia aveva solo 1 anno.

È stato un momento molto emozionante e intenso, Alfonso Signorini si è commosso a tal punto da chiedere l’intervento di Pupo per continuare a condurre il programma. Il conduttore era visibilmente emozionato dalla storia del’ex valletta di Mike Bongiorno.

Una storia un po’ sfortunata la sua. Oggi Teresanna Pugliese si è voluta accostare con tenerezza a Antonella Elia, proprio per chiederle di raccontarle i dettagli di questa storia.

La showgirl come un fiume in piena, confessa a Teressanna Pugliese di non sentire la sua mamma acquisita da due anni:

“Solo una breve telefonata prima di entrare nella casa”.

Ma il racconto non termina qui, parla dei suoi ricordi da bambina e di quanto lei, il suo papa e Paola (la mamma acquisita) si siano voluti bene. Purtroppo i drammi non sono terminati. La showgirl ne ha passate veramente tante, suo padre ha avuto un incidente stradale in cui ha perso la vita.

Questo è un ricordo che affligge molto Antonella e tutto d’un fiato racconta:

“Quando avevo 9 anni ho perso mio padre in un incidente in macchina e Paola era con lui. È stato tremendo”.

A quanto si evince dalle dichiarazioni delle showgirl, i rapporti con la mamma acquisita Paola, si sono raffreddati da allora. Nel ripercorrere il suo passato, Antonella Elia ha un altro brutto ricordo e con tristezza parla del periodo di separazione dai suoi nonni:

“Mio padre ci aveva litigato e non mi permetteva di vederli. Per fortuna Paola è riuscita a farli chiarire”. Una cosa è certa, anche se i rapporti si sono raffreddati, mamma Paola è stata e è una parte importante della vita di Antonella Elia.