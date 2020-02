Grande Fratello Vip Antonella Elia sparisce dalla casa, torna dopo tre ore Antonella Elia sparisce dalla casa, torna dopo tre ore e spiega cosa è successo

Antonella Elia sparisce dalla casa e il pubblico si chiede che fine ha fatto. E lei stessa ha svelare il mistero. Era a fare una sauna. Come abbiamo visto tutti, la scorsa puntata, ha messo a dura prova la concorrente Antonella Elia, che dopo il bruttissimo confronto con Patrick Ray, si è ritrovata il pubblico contro.

Nello studio di Mediaset, fischi per lei e approvazioni per Patrick. Antonella Elia si sfoga in diretta con Alfonso Signorini e fa delle accuse pesanti a tutti : “Mi usate per fare ascolti” queste le sue convinzioni. La notte porta consiglio, infatti è proprio nella notte che parla con Serena Enardu, confidando la vera motivazione, della sua partecipazione al programma :” Sono qui solo per i soldi, e per questo che non vado via”.

Ma la tempesta interna della showgirl non si placa. Nelle ore successive, la troviamo spenta e giù di morale. Nel corso della giornata però, avviene una misteriosa scomparsa. I più assidui spettatori del Gf vip, notano subito l’assenza di Antonella Eli, che per ben tre ore non si sapeva dove fosse.

Ha fatto perdere completamente le sue tracce, come qualche settimana fa è accaduto per Barbara Alberti, che fece preoccupare sia il pubblico sia i suoi coinquilini. La scrittrice, in quel caso, fu ricoverata, per dei controlli, finiti i quali, dichiarò, che stava bene e che non aveva nessuna intenzione di lasciare il programma.

Il ritiro di Barbara Alberti avvenne solo successivamente, ma per ben altri motivi. Tutta altra storia per Antonella Elia, il pubblico pensava fosse sparita anche lei per un malore, provocato forse dallo stress, solo dopo tre ore ha fatto il suo rientro in casa.

Niente di preoccupante, il Grande Fratello ha deciso di regalargli una lunga sauna, per farla rilassare, cosi da far beneficiare tutti quanti della sua ritrovata calma.