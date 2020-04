Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti dichiara: “Antonella Elia? Lei non ci fa lei c’è… per una lite si è strappata i capelli” Antonella Mosetti rilascia delle dichiarazioni molto pesanti su Antonella Elia

Antonella Elia è senza dubbio il personaggio più discusso del Grande Fratello Vip. Il suo percorso nella casa è stato puntellato di liti, inimicizie e critiche. Ma non sembra finita qui, i dettagli scabrosi e le testimonianze del suo pessimo comportamento continuano ad arrivare da tutte le parti!

In particolare Antonella Mosetti ha voluto dire la sua sull’ex valletta di Mike Bongiorno. In esclusiva la Mosetti ha raccontato di alcuni comportamenti assolutamente fuori di senno di Antonella Elia. La testimonianza viene riportata da un’intervista a “HeaveNews”.

“La Elia è pazza totale ragà” queste le parole di Antonella Mosetti : “Non è cattiva, non è scema, è proprio pazza. Dovrebbe, secondo me, essere aiutata dal centro di igiene mentale, lo dico da anni. Lei è anche una manesca, quindi è proprio pericolosa”. A Roma Nord ebbe uno screzio con un signore più grande di lei e iniziò ad urlare e a far finta di tirarsi i capelli”.

Antonella Elia quindi viene ormai dipinta come una disadattata, incapace di controllarsi e non adatta ad interagire con gli altri. Tuttavia, e anzi forse proprio per questo, la Elia sembra essere molto amata dai telespettatori.

L’ex valletta di Mike Bongiorno, infatti è vista come il personaggio che nella casa si è sempre messo in gioco e, soprattutto, si è sempre mostrata per quello che è, senza filtri, con i suoi pregi e i suoi difetti. I suoi sostenitori sono tanti, ma le basteranno per vincere la quarta edizione del Grande Fratello Vip? Certo è difficile pensare di sì, con tutte le liti e le polemiche che ha alzato.

Una cosa è indubbia: è stata lei la vera protagonista del programma, nel bene o nel male. E sicuramente non si dimenticheremo presto di tutte le sue scenate che, per quanto assurde, hanno la capacità di mantenerci incollati allo schermo. Niente è certo se c’è l’Elia nei paraggi! Staremo a vedere, le finali si avvicinano, ma le sorprese non finiscono mai!