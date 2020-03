Grande Fratello Vip: Antonio Zequila fa la proposta di matrimonio a Marina in diretta dalla casa Nella casa del Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai: Antonio Zequila, un concorrente, decide di fare la proposta di matrimonio a Marina in diretta

La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip è stata piena di colpi di scena. A contribuire a questo c’è Antonio Zequila, il quale, dopo aver sentito le parole che la sua Marina gli ha scritto da casa, è scoppiato in lacrime. Dopo questo, invece, ha fatto una proposta importante alla donna: “Io quando esco vorrei sposarla”.

Antonio Zequila, fin dall’inizio della trasmissione, ha sempre detto di essere follemente innamorato di una donna fuori dalla trasmissione ed estranea al mondo televisivo, che lui chiama Marina. La donna, infatti, come racconta lo stesso Antonio Zequila, è un medico e, per questo motivo, ha deciso di tenerla nascosta dai riflettori. Per questo motivo, infatti, lui ha deciso di chiamarla con un nome fittizio, ossia Marina. Infatti, dopo la lettura della lettera, il pubblico ha scoperto che il vero nome della donna non è Marina, ma Ines. Infatti, lei si è firmata così.

Contrariamente alle aspettative di lui e del pubblico, la donna ha inviato un video in cui lei è vista andare in bicicletta, dicendo che è stato lui a fare da regista in questa piccola clip. Nelle parole di sottofondo, si legge una vera e propria dichiarazione d’amore della donna per Antonio Zequila. La frase finale della donna è proprio questa: “Come dici tu l’amore trionfa sempre, tua Ines”.

Dopo queste parole, nella commozione più totale, Antonio Zequila ringrazia Alfonso Signorini per avergli permesso di ascoltare eleggere ciò che la donna gli ha scritto da casa. Poi, arriva la grande proposta, nella quale dice:

“Le parole di Marina testimoniano l’uomo che è Antonio. Diciamo che non è mai finita. Noi ci amiamo lo stesso. Io quando esco vorrei sposarla”.

La proposta, detta durante la diretta della puntata davanti non solo ai suoi compagni e ad Alfonso Signorini, ma davanti a tutta Italia ha commosso tutti quanti. Chissà come risponderà la donna da casa e se la risposta arriverà all’interno della casa più spiata d’Italia o se rimarrà privata come la loro relazione.