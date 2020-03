Grande Fratello Vip, Antonio Zequila infuriato per la nomination Antonio Zequila è furioso per aver ricevuto la nomination e si sfoga con Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro e Patrick Roy Pugliese nella scorsa puntata hanno nominato Antonio Zequila, il quale non ha affatto digerito la scelta. L’attore a pochi passi dalla finale, avrebbe preferito starsene tranquillo. Al termine della puntata, Antonio Zequila si scaglia contro i suoi coinquilini accusandoli di essere scorretti:

“Avevo appena fatto un tele-voto, forse era più gentile lasciarmi tranquillo e nominare un’altra persona. Magari sarei andato al tele-voto la prossima puntata, ma almeno avrei fatto questi giorni tranquillo”.

Paolo Ciavarro lo interrompe e risponde:

“Nessuno è sereno, la prossima puntata ci andremo tutti”.

Ovviamente Antonio Zequila non risparmia nessuno e se la prende anche con Paola Di Benedetto:

“Una donna a 25 anni così bella che sputa veleno in quel modo, ha più veleno che globuli rossi nel sangue”.

Ma lo sfogo non finisce qui e aggiunge:

“Ha tirato fuori storie morte e sepolte, di lei e di Adriana che non centravano nulla. Come se io dicessi che nomino te perché Clizia ha sbagliato. Che centra? Mica si deve nominare per riflesso”.

Ma le polemiche non sono finite qui Antonio Zequila ne ha proprio per tutti e torna sulla questione Patrick Roy Pugliese e lo accusa:

“Un falso è gran giocatore. Conosce bene il Grande Fratello è un gran falso”.

Paolo Ciavarro prova a far ragionare Antonio Zequila e cerca di difendere il suo amico Patrick, ma l’attore non ne vuole sapere:

“Puoi pensare quello che vuoi, ma non devi difenderlo è in grado di farlo benissimo da solo. Meglio una persona seria come me che uno come lui”.

Ma la replica arriva pungente:

“Allora perché non mi hai salvato stasera?” replica stizzito Paolo Ciavarro a Zequila che invece di salvare Paolo ha scelto Licia Nunez:

“Perché ho preferito dare spazio a Licia. L’ho pregata di salvarti gliel’ho detto 8 volte ha preferito salvare Teressanna”.

Beh cosa aggiungere di più, come al solito questo Grande Fratello Vip non si smentisce. Continuano le polemiche e le lotte per la finale.