Grande Fratello Vip: Antonio Zequila lascia la casa, ma senza salutare nessuno Antonio Zequila, uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip, lascia la casa, ma non saluta nessuno all'uscita

Antonio Zequila lasciala casa del Grande Fratello Vip, ma la sua amarezza era palese. L’uomo, infatti, non ha lasciato la casa con un bel sentimento di sportività nei confronti dei suoi avversari, ma con molto nervosismo. Infatti, non appena gli è chiesto di lasciare la casa, l’attore esce senza salutare nessuno.

Negli ultimi giorni Antonio Zequila è stato al centro delle polemiche dentro e fuori la casa più spiata d’Italia. Infatti, è stato protagonista di diversi litigi all’interno del programma: quelli con Sossio Aruta e Teresanna Pugliese sono stati i più rumorosi, ma molti battibecchi si contano anche con Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese.

Tra i suoi compagni, infatti, si era fatto molte inimicizie, che non lo hanno fatto apprezzare particolarmente, specialmente per le battutine sagaci che ha più volte espresso. Ovviamente, non si è smentito nemmeno nel momento della sua uscita dalla casa: ne ha dette di tutti i colori, per poi uscire senza salutare nessuno.

Prima del verdetto, inizia attaccando Antonella Elia, alla quale dice: “Sorridi perché sei convinta che esco io”.

La risposta della donna è stata: “Fai risuonare il nulla che dici”. La sua risposta è ancora più lapidaria: “Tu sei il nulla”.

Scoppia poi una lite con Patrick Ray Pugliese, al quale dice: “Dell’umiltà ho fatto il mio verbo di vita – dice Zequila -. Il mio corpo è migliore del suo. Ha 42 anni e pesa 100 chili, il mio fisico è scolpito […] Patrick ha fatto questo gioco due volte, dovrebbe lasciare spazio agli altri”.

Alla fine, il gesto che ha creato più scalpore è il fatto che lui abbia abbandonato la casa senza salutare assolutamente nessuno, lasciando le persone con le quali ha condiviso gli spazi della casa per mesi senza rivolgere loro nemmeno uno sguardo. Così commentano i suoi ex compagni di gioco: “È l’ennesimo gesto arrogante da parte sua”.

Insieme a lui, in questa diciannovesima puntata, esce anche Licia Nunez, la quale non riesce a coprire lo stupore di non aver vinto il Grande Fratello Vip 4, e Teresanna Pugliese.