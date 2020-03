Grande Fratello Vip, Aristide Malnati si lascia sfuggire delle parole forti contro gli Italiani Grande Fratello Vip, Aristide Malnati sta parlando in veranda con Valeria Marini e fa delle affermazioni infelici sulla delicata situazione Coronavirus

La casa del Grande Fratello Vip quest’anno è dimora di polemiche e discussioni dai toni accesi. Finora, le protagoniste indiscusse sono le donne, che non hanno saltato nemmeno un’occasione per entrare in conflitto. Stavolta invece, a far storcere il naso ai telespettatori sono state le affermazioni di Aristide Malnati.

Il centro della discussione è ovviamente il Coronavirus, come spesso accade nelle ultime ore. Il concorrente, discutendo animatamente con Valeria Marini, si è lasciato sfuggire delle parole un po’ eccessive:

“Gli italiani non hanno coscienza sociale, se dici di stare a casa non lo fanno, non sono come i tedeschi”, questa la frase che ha fatto indignare i telespettatori.

Aristide Malnati ha poi tenuto a specificare che anche lui ha notato che:

“Tutto sommato gli italiani stanno rispettando l’ordinanza” una frase in netto controsenso con quella precedentemente affermata. L’archeologo, in seguito, aggiunge:

“C’è stato un miglioramento straordinario del virus con questa direttiva, gli italiani hanno risposto bene e non era scontato perché noi non siamo tedeschi“.

Valeria Marini ha cercato di difendere i connazionali esaltando le qualità innate degli italiani. Ricorda infatti che i primi a isolare il virus sono stati proprio i nostri ricercatori e che, sicuramente, riusciremo presto anche a trovare un vaccino. In tutta risposta Aristide Malnati continua con le sue infelici affermazioni:

“Noi abbiamo i geni, ma a livello sociale siamo zero. Se tu dici a una popolazione di stare casa noi non lo facciamo, invece stiamo rispondendo come fossimo tedeschi. Lo stiamo davvero facendo tutti, è un grosso senso di responsabilità, evidentemente è maturato e questa è una bella cosa. Adesso si lavora da casa, con i computer e internet si può lavorare da casa”.

La conversazione ha iniziato a vertere verso il complottismo, con Valeria Marini che insinua la possibilità che l’origine del virus fosse un laboratorio. A quel punto la redazione censura il discorso dei concorrenti. Ma l’egittologo torna successivamente alla carica, affermando che gli autori:

“Mi hanno detto che i contagiati e i morti stanno diminuendo. Mi hanno detto che il rapporto è migliorato perché la gente sta a casa”.

Ma le gaffe non sono finite qua. L’archeologo continua poi a fare dichiarazioni sconvenienti come: “In fondo è una sindrome influenzale a volte letale” minimizzando in modo preoccupante la pandemia. Tutte queste parole sono state additate dai fan e dai telespettatori, che non hanno reagito per niente bene. Cosa accadrà ora?