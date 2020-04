Grande Fratello Vip, Aristide Malnati si racconta Dopo il Grande Fratello Vip Aristide Malnati rilascia un'intervista al giornale Libero dove si racconta

Aristide Malnati è stato uno dei finalisti del Grande Fratello Vip di quest’anno. È uscito durante la finale dopo aver perso al tele-voto contro Paolo Ciavarro. L’egittologo, molto amico col conduttore del reale di Alfonso Signorini, ha rilasciato, nelle ultime ore, un’intervista a Libero quotidiano, in cui confessa quello che il reality ha significato per lui.

Aristide racconta di aver messo tutto se stesso nel programma e che resterà un’esperienza indimenticabile quella del Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha dichiarato:

“È stata un’esperienza totalizzante. Ho fatto il massimo, sono arrivato quarto pari merito con Patrick e Antonella Elia. Ma nulla potevo fare contro gli influencer giovani. Mi sono messo a nudo, ho fatto sgorgare tutto, la mia vita sentimentale senza un amore vero e proprio, la malattia invalidante neurologica che ho avuto da giovane e che mi ha segnato. Ho pianto come gli eroi greci“.

Particolarmente intimo è il racconto che l’egittologo ha voluto condividere riguardo una malattia neurologica, sviluppata nella sua gioventù. Questo male ha segnato per sempre la sua esistenza, dice. Aristide Malnati poi racconta di non aver mai avuto molte pretendenti nella vita.

Infatti l’egittologo è rimasto sorpreso quando si è ritrovato ad essere oggetto di contesa tra due showgirl Valeria Marini, Antonella Elia, ormai notoriamente in disaccordo.

“Non ne ho mai baciate tante tutte insieme, baci a stampo ovviamente. Il fidanzato storico di Antonella Elia non era geloso. I nostri momenti erotici era lavare i piatti, lei era molto brava. A un certo punto ero conteso tra lei e Valeria Marini”, queste le dichiarazioni al riguardo.

Aristide Malnati è riuscito a creare un amicizia con tutti all’interno della casa. Con alcuni, come Antonio Zequila, ha però avuto dei disguidi.

Mentre con altri, come Paolo Ciavarro, ha costruito un bellissimo rapporto. Ecco come parla di entrambi: “Sono stato vicino ad Antonio Zequila finché non ha sbroccato, allora mi sono distaccato. Non dormivo in stanze, mi veniva la claustrofobia, dunque mi svegliavo presto e ho fatto amicizia con Paolo Ciavarro. Molto delicato, fragile, mi ricorda me alla sua età. Compulsivo. L’amore tra lui e Clizia Incorvaia? Lei ha 40 anni, lui 28. Tutto può essere. Lei è intelligente, lui la ama. Una bella storia”. Personaggio bizzarro e introverso ma molto amato, il nostro Aristide.