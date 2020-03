Grande Fratello Vip: Asia Valente insulta Sossio Aruta, rischio squalifica Asia Valente, concorrente del Grande Fratello Vip, fa una brutta gaffe all'interno della casa, insultando con parole poco piacevoli Sossio Aruta

All’interno della casa del Grande Fratello Vip non finiscono le gaffe e gli screzi, specialmente per quanto riguarda Asia Valente. La concorrente, infatti, cade di nuovo nel mirino del Grande Fratello, questa volta per aver utilizzato parole poco piacevoli nei confronti di Sossio Aruta, suo coinquilino all’interno della casa. Rischia la squalifica?

Come già precedentemente accaduto, Asia Valente ha apostrofato Sossio Aruta come “handicappato” durante una lite. Infatti, nelle puntate precedenti dello shoe, asia Valente ra già stata ripresa da Alfonso Signorini riguardo l’utilizzo di un termine simile, di nuovo nei riguardi di Sossio Aruta: lo ha già chiamato, la settimana precedente, “down”.

Per questo gesto era stata già chiesta la squalifica per Asia Valente, ma non era stata attuata da Alfonso Signorini, che si è limitato a riprendere verbalmente la ragazza. Alfonso Signorini, la settimana precedente, la aveva già rimproverata con queste parole: “Sì, ma non è che hai offeso Sossio. Hai offeso i Down, capisci? La loro intelligenza.” Questa volta, però, il pericolo è alto.

Dopo essersi immediatamente conto di ciò che aveva detto, la ragazza è scoppiata in lacrime. Il rischio espulsione, infatti, è altissimo, dati anche i precedenti casi che ha visto punita, per esempio, Clizia Incoravia.

In preda ad una crisi nervosa, la ragazza ha affermato:

“Mi cacciano fuori. Ho detto quella parola… Io sto facendo tanto per concentrarmi su quello che dico. No, perché io ho un lessico così… Quindi mi controllo da quando sono qui e mi concentro a non dire cose che non devo. Però arriva lui, mi ha tirato un gavettone e io gliel’ho ridetto.”

È palpabile, in qeuste parole, la frustrazione della ragazza che, probabilmente, ha reagito in questo modo senza malizia, ma solo in preda a tanto stress.

Vediamo diverse altre concorrenti andare a consolarla, tra cui Valeria Marini e Antonella Elia che, per questa occasione, sembrano aver messo da parte la loro rivalità. Antonella Elia è avvicinata ad Asia Valente e, per consolarla, le ha detto di non preoccuparsi perchè lei si è già scusata per questa cosa.