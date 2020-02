Grande Fratello Vip, Asia Valente rischia la squalifica!! ha rivelato ai suoi compagni ciò che è successo a Sanremo Asia Valente rischia l'eliminazione, per una rivelazione che non doveva fare, parla di Morgan e Bugo

Grande Fratello Vip 2020, Asia Valente è una delle tre nuove concorrenti, con lei Teresanna Pugliese e Sara Soldati. La nuova gieffina molto bella, con un fascino che non passa inosservata, entra nella casa alla dodicesima puntata. Ora però, rischia l’eliminazione, o meglio dire la non qualifica.

Le ragazze, dovevano concorrere l’una contro l’altra, e solo una di loro verrà ammessa come concorrente. Sono tanti i suoi fan, che la sostengono e che sperano che questo non accada. Ricordiamo che Asia Valente è unfluencer, da guasi 900 mila follower su istagram, partecipante di Saranno, Isolani, lo Spin-Off e l’isola dei Famosi. Ospite di tantissimi altri programmi come, Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso e ciao Darwin.

Ora vediamo cosa è successo. Asia Valente, ha raccontato, cosa è successo a Sanremo tra Morgan e Bugo :” Ragazzi a Sanremo è successo un casino assurdo, praticamente Morgan doveva cantare con un tipo sconosciuto.

Il cantante è entrato sul palco e ha cantato la sua canzone, con parole diverse, per insultare il suo compagni e quello se ne è andato dal Festival”. Ovviamente, i ragazzi, che non hanno notizia dal mondo esterno da quando sono entrati nel reality, si sono incuriositi e appassionati al racconto.

Una delle concorrenti però, capisce subito che qualcosa non va, Paola Di Benedetto gli dice :” Ma ti hanno detto che potevi dircelo?”. Asia Valente rimane un po’ pensierosa, segno evidente che nessuno gli aveva dato il permesso.

Nelle ore successive infatti, la troviamo molto agitata, forse perché si è resa conto di aver trasgredito alle regole?. La puntata andrà in onda venerdì 21 febbraio, e scopriremo le conseguenze. Per ora possiamo solo aggiungere che l’influencer è stata convocata d’urgenza in confessionale, sicuramente per ricordare quali sono le regole e evitare altri danni, da parte della nuova entrata.