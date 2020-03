Grande Fratello Vip, Asia Valente si scaglia contro Sara Soldati Ancora discussioni nella casa del Grande Fratello Vip, questa volta è Sara Soldati a far mandare su tutte le furie Asia Valente per aver messo le mani nella sua borsa senza chiedere permesso

Al Grande Fratello Vip le discussioni si animano con molta facilità. Mai come quest’anno questo reality è stato così pieno di litigi. I colpi di scena e le discussioni sono all’ordine del giorno. Incredibile ma vero… questa volta le protagoniste di questo nuovo scontro non sono Valeria Marini e Antonella Elia.

E già questa è una notizia positiva visti i precedenti episodi. Infatti tra le due showgirl è stata guerra aperta dal primo giorno d’ingresso della spumeggiante Valeria Marini. E per quanto si è capito, questa guerra durerà ancora per molto. Ma, come detto prima, questa volta le protagoniste di questa nuova discussione non sono loro. Adesso sono le due nuove entrate a non trovare pace.

Stiamo parlando di Asia Valente e Sara Soldati. Le due sono entrate nella Casa poche settimane fa insieme a Teresanna Pugliese. Sara Soldati viene attaccata da Asia Valente per un gesto che l’ha mandata su tutte le furie. La modella ha infilato le mani nella borsa di Asia per prendere un paio di occhiali da sole mentre quest’ultima dormiva.

L’influencer: “Perché hai messo le mani nella mia borsa per prendere gli occhiali senza chiedermelo? Almeno svegliami e ne parliamo. Non mettere le mani nella borsa mentre dormo” ha esclamato esasperata. La modella non rimane affatto in silenzio: “Quando sono arrivata sei tu che me li hai presi.

Non sono i tuoi, devo chiederti scusa quando tu li hai presi a me la prima volta?”. E per essere ancora più chiara, Sara Soldati ha anche fatto presente che, le cose che sono nella casa non sono di proprietà di nessuno e quindi anche gli occhiali non sono di Asia. Ma la discussione non si placca e la modella continua: “Avete capito? I suoi occhiali? Lei si è presa tutte le creme del bagno e le ha messe sul suo comodino e ora è tutta roba sua”.