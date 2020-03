Grande Fratello Vip: Barbara Eboli difende Licia Nunez e attacca Antonella Elia Brabara Eboli, fidanzata di Licia Nunez, decide di difenderla dicendo la sua e attacca da casa Antonella Elia, dicendo: "una brutta anima"

Barbara Eboli, la fidanzatra di Licia Nunez, decide di dire la sua su ciò che sta accadendo all’interno della casa de Grande Fratello Vip. Ripercorrendo il rapporto tra Licia Nunez e Antonella Elia, la donna difende la sua compagna attaccando Antonella Elia.

Barbara Eboli, invitata da Giada Di Miceli nel suo programma Non Succederà Più, ripercorre dal suo punto di vista la relazione tra la sua ragazza Licia Nunez e Antonella Elia, dicendo di cercare di essere il più obiettiva possibile. Secondo la donna, la sua compagna avrebbe perdonato molte cose fatte da Antonella Elia, fino ad arrivare ad un punto di non ritorno.

Infatti, nella lite con lo spintone tra Antonella Elia e Valeria Marini, Licia Nunez decide di prendere le difese di Valeria Marini, ma questa cosa non va giù affatto ad Antonella Elisa. Inoltre, sottoline Barbara Eboli, Antonella Elia sarebbe stata molto fuori luogo anche quando ha dichiarato di non essere per nulla interessata al malessere di Lica Nunez. A questo proposito, Barbara Eboli si esprime così: “Sei una brutta anima, sei una persona che non sta più giocando e sei da allontanare nella vita”.

Commenta poi il fatto che lei, nonostante abbia questo carattere che ha fatto arrabbiare non poche persone, sia ancora all’interno della casa e così dice:

“Io credo che lei non sia mai andata oltre il regolamento. […] Io però mi domanderei italiani vi rendete conto di questa cosa? Al di là di Licia, anche quello che ha subito Fernanda era assurdo. Credo che al gioco ci siano dei limiti.”

Poi, sempre su questo argomento, continua: “Vi prego di mandarla a casa, nel suo habitat e così non fa male alla gente. Io non mi diverto più.”

Inoltre, la donna ha anche una sua visione sulle motiviazioni che spingono Antonella Elia a fare quello che fa e così dice:

“Lei riconosce, dice è vero, chiedo scusa, avete ragione. E poi lo rifa. Lei lo fa volutamente, non ho problemi a dichiarare questa cosa. Non ha nessun tipo di disturbo come ho letto. […] Io provavo simpatia per lei, ma c’è un limite.”

Insomma, signora Antonella Elia, quando uscirà dalla casa del Grande Fratello forse non avrà una così calda accoglienza da chi c’è fuori.