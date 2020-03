Grande Fratello VIP chiude in anticipo: il comunicato ufficiale arrivato poco fa Anche il Grande Fratello VIP ha preso la sua decisione: chiudere prima del previsto. Si torna al format originale. Ecco la comunicazione ufficiale

Grande Fratello VIP chiude in anticipo: ora è ufficiale. La comunicazione data dalla produzione ai concorrenti della casa più spiata d’Italia è arrivata qualche minuto fa, l’emergenza Coronavirus ha fermato anche il reality più apprezzato d’Italia.

“La situazione in cui siamo in tutta Italia e piano piano molti Paesi è unica, incredibile e mai accaduta. La gente è a casa e vive questo periodo così strano in mille modi diversi. C’è preoccupazione, ma anche tanto senso di responsabilità, unita a tanta voglia di vivere, di trovare soluzioni per passare il tempo, di sorridere e di condividere tutte le emozioni.

Vi daremo conto d’ora in avanti di tutto questo dandovi prima di tutto la possibilità di parlare con i vostri cari. Vi faremo vedere cosa fanno gli italiani e continueremo a darvi informazioni sull’evoluzione della situazione.

Il pubblico vi ama e segue la vostra storia, attento come non mai. E grazie a voi ha modo di rilassarsi, provare a sorridere ed emozionarsi. Infine vi comunichiamo che il Grande Fratello ha deciso di arrivare fino all’inizio di Aprile, tornando sostanzialmente alla sua configurazione iniziale.

I concorrenti proprio in queste ore si erano messi in giardino a disegnare un grosso striscione per far sentire la propria vicinanza ai cittadini Italiani che stanno vivendo questo terribile incubo ormai da qualche settimana. Ora però, dovranno iniziare a fare le valigie perché presto torneranno anche loro a casa ai propri cari

Il Grande Fratello VIP era stato allungato qualche mese fa per esigenze di palinsesto ma ora Mediaset non se la sente e torna al format originale. Inutile dire che i concorrenti, seppur felici della cosa, sono apparsi preoccupatissimi

Tutti ora si sono resi conto della gravità della situazione, non era mai successo infatti che negli anni il reality chiudesse i battenti in anticipo. Paolo Ciavarro non è riuscito a trattenere le lacrime, Fabio Testi ha tirato un sospiro di sollievo in quanto è già da qualche settimana che manifesta il malessere nello stare in casa

Seppur i concorrenti amino giocare e stare nella casa, ora è importante per tutti stare vicini ai propri cari e farsi forza a vicenda.