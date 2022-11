Grande Fratello Vip, concorrente apre la porta rossa: squalifica in vista?

Un momento goliardico che poteva costare molto caro ad un concorrente del Grande Fratello Vip. Attilio Romita è stato davvero molto vicino a dover lasciare la casa di Cinecittà per squalifica.

Tutto è successo durante il falso sciopero che i concorrenti hanno messo in piedi. Si trattava di uno sciopero finto che ha condotto tutti dinnanzi alla porta rossa con la minaccia di lasciare il gioco. “Scioperiamo o no? Scioperiamo sì o no?” – le urla di Attilio che ha fatto un po’ da capo branco.

Fonte: web

Ad un certo punto però la porta rossa si è aperta e Attilio si è ritrovato nell’atrio. A quel punto in molti si sono preoccupati delle possibili sorti del giornalista e lo si è potuto può evincere dai loro sguardi. Luca Onestini ad esempio ha chiesto subito ad Attilio di rientrare dentro, perché “non si sa mai”.

La preoccupazione di un possibile provvedimento è avanzata tra i concorrenti, ma Attilio sembrerebbe non rischiare. Il giornalista ha infatti varcato la prima porta rossa, quella che conduce in una specie di atrio ma non ha aperto la seconda porta rossa, quella che collega con l’esterno.

Come scritto dal regolamento, se avesse oltrepassato anche la seconda porta rossa, allora sarebbe stato automaticamente squalificato. In questo caso invece non dovrebbero esserci provvedimenti per lui.

Già nelle passate edizioni ci sono stati episodi di personaggi che hanno varcato la prima porta con il tentativo di lasciare il gioco. Pensiamo a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, oppure a Alex Belli nella scorsa edizione.

Tutti loro non hanno subito provvedimenti e sarà lo stesso anche per Attilio visto che si trattava di un momento scherzoso e non ha lasciato la casa di Cinecittà, anche in modo non casuale. Per lui quindi l’avventura nella casa può proseguire.