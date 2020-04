Grande Fratello Vip, dopo la lite tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta interviene Ursula: “Quando c’è da mandare a quel paese manda”

Non c’è pace nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti non riescono proprio ad andare d’accordo, e non passa un giorno senza che scoppino almeno due o tre litigi. Antonella Elia resta la regina indiscussa delle faide, ma anche gli altri non sono da meno!

Sarà la tensione per l’interrogativo del Coronavirus che li attende fuori dalla casa? O magari è semplicemente la finale che si avvicina a rendere i concorrenti tesi e nervosi? Fatto sta che nella serata di ieri c’è stato un nuovo scontro stavolta tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta. Dopo giorni in cui i due sembravano proprio non sopportarsi e si lanciavano continue frecciatine, finalmente ieri si sono scontrati a suon di insulti.

La discussione è precipitata rapidamente e sono volate parole molto pesanti. Durante la discussione Sossio Aruta ha dato a Teresanna Pugliese. Quest’ultima ha risposto dicendogli: “Sei un cane!”. La lite è stata trasmessa in diretta e, qualcuno sembra non aver potuto fare a meno di commentala.

Ursula Bennardo, che si è dimostrata molto attenta e vigile riguardo alle vicende che interessano direttamente il suo compagno Sossio Aruta, non è riuscita a trattenersi ed ha voluto, ovviamente, dire la sua. L’ex dama del trono Over di Uomini e Donne ha scritto sui social:

“Il mio amore che avvisa prima di mandare a fare in cu*o…Troppo dolce…”, riferendosi al suo fidanzato Sossio Aruta.

Non è finito qui il commento su Instagram dell’ex dama:

“Amore quando c’è da mandare a quel paese, manda direttamente senza chiedere…”, questo l’invito di Ursula al suo compagno, che secondo lei è stato fin troppo gentile con Teresanna Pugliese. Insomma, Ursula Bennardo sembra essersi divertita a guardare la lite del suo fidanzato. Ma soprattutto sembra divertirsi a mettere becco in tutto quanto quello che succede nella casa, non rendendosi conto che spesso risulta semplicemente acida e antipatica.

Le parole di Ursula Bennardo infatti non sono state particolarmente gradite dal pubblico, che si è scagliato duramente contro di lei. In effetti Ursula aveva già dato via a svariate dispute sui social contro molti concorrenti del Grande Fratello Vip e anche contro i loro parenti, dando sfogo a un atteggiamento abbastanza fastidioso e incline alla faida, anche quando non necessaria.

Lo aveva già dimostrato con il battibecco avuto con Luca Zocchi il compagno di Fernanda Lessa, con cui ha avuto una lite tutt’altro che diplomatica. L’ex dama aveva infatti continuato ad inveire contro l’uomo , nonostante i tentativi di lui di mitigare i toni. E anche ora Ursula continua a darci dimostrazione del suo carattere litigioso. Che l’ex dama si sia trasformata in un leone da tastiera?