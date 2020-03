Grande Fratello VIP: drone consegna ad Antonio Zequila un foglio con accuse di molestie Grande Fratello VIP, un drone consegna un foglio per Antonio Zequila. Vecchio articolo di giornale con accuse di molestie sessuali. Ecco cos'è successo

Grande Fratello VIP, episodio del tutto inaspettato questo pomeriggio all’interno della casa più spiata d’Italia. In queste ore infatti un drone telecomandato è entrato nel giardino dell’apparato consegnando un foglio indirizzato ad Antonio Zequila, contiene accuse di molestie sessuali nei suoi confronti

A raccogliere immediatamente il volantino è stata proprio la discussa Adriana Volpe, proprio lei che in questi ultimi giorni ha avuto accese discussioni con Antonio Zequila, ha aperto il foglio insieme alla concorrente Paola Di Benedetto, violando così il regolamento

La produzione infatti, accortasi immediatamente della cosa, ha ordinato alle donne di consegnare il foglio al confessionale, ma le due non hanno dato ascolto e ora anche gli altri concorrenti potrebbero essere venuti a conoscenza della situazione

Il foglio incriminato risale a un ritaglio del giornale “Nuovo” di qualche anno fa, in prima pagine c’era l’intervista di Andrada Marina, modella e ballerina di danza del ventre che sostenne di essere stata molestata dal concorrente del Grande Fratello. La donna nel 2015 dichiarò:

“Durante una serata mi sono esibita in un numero di danza del ventre, la mia grande passione, e lui mi ha notata. Così mi ha invitato a raggiungerlo nella sua stanza d’albergo: mi ha detto che avevo talento e che voleva parlarmi di lavoro. Quando sono entrata nella sua stanza mi ha raccontato che conosceva molto bene Mara Venier.

E ha detto che, se avessi voluto, mi avrebbe fatto partecipare a Tu si que vales. Poi ha cominciato a farmi complimenti fino a quando, tra una parola e l’altra, mi ha baciata. Il suo gesto mi ha spiazzata, mi sono sentita molestata. Ci rimasi malissimo. Lui allora ha provato a tranquillizzarmi: mi ha fatto sedere sul letto, ha detto che non sarebbe successo niente e, invece, ha provato a baciarmi una seconda volta. A quel punto sono scattata in piedi e gli ho risposto: ‘Mi dispiace, ma non sono quel tipo di ragazza’. Sono uscita di corsa dalla stanza, senza nemmeno aspettare la sua reazione.

Ma come si metterà ora la situazione per Adriana Volpe? La concorrente rischia la squalifica? Tutti sapete che i concorrenti devono sottostare al regolamento e non trasferire le regole.