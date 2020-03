Grande Fratello Vip, è lotta tra le compagne di Sossio Aruta e Licia Nunez, Ursula Bennardo e Barbara Eboli Sui social è iniziata una lotta tra le compagne di Sossio Aura e Licia Nucez, rispettivamente Ursula Bennardo e Barbara Eboli: "attacco omofobo"

Giorni fa era iniziata una lotta sui social tra Ursula Bennardo e Barbara Eboli, le compagne rispettivamente di Sossio Aruta e Licia Nunez, due concorrenti del Grande Fratello Vip. Le due se le erano cantante, e si sono gridate addosso numerosi insulti. Poi, oggi, ecco un nuovo attacco sui social che scatena nuovamente una lotta tra le due donne.

Il tutto nasce dai problemi che, dentro la casa Sossio Aruta e Licia Nunez hanno avuto. Infatti, i due hanno più volte litigato in questi ultimi giorno. Non potevano sicuramente stare in silenzio le due consorti, che li guardano da casa, le quali non si sono risparmiate critiche feroci. Nella giornata del 27 marzo, le due donne si sono lanciate moltissime frecciatine sui social, utilizzando anche delle parole non molto carine. Il giorno successivo, il 28 marzo, ecco di nuovo venir fuori una nuova polemica.

A scatenare il tutto è stata, questa volta, Ursula Bennardo con un post nelle storie di Instagram, nel quale scrive:

“Ho 37 anni e ogni tanto vorrei avere degli esempi migliori da chi è molto più grande di me e vive anche situazione di vita imbarazzanti…macché! Mi ritrovo spesso a dover schivare la melma…ma per un momento di gloria e far soldi c’è chi si venderebbe l’anima..Orgogliosa della persona perbene che sono e del mio uomo Sossio”.

La ragazza, giusto ieri, aveva ricevuto, inoltre, dalla compagna di Licia Nunez un’accusa bella grande: Barbara Eboli, infatti, l’aveva accusata di aver fatto un “attacco omofobo“.

Prontamente, ecco arrivare la risposta di Barbara Eboli, la quale non perde tempo e dice:

“Io non spreco più una parola su questa persona si commenta da sola provo vergogna per tare affermazione a nome di tutto il mondo gay bell’esempio di violenza complimenti nel 2020 in un momento cosi tragico debba subire questo da certi soggetti e dopo questo non c’è più da aggiungere altro. DOVE L’IGNORANZA PARLA L ‘INTELLIGENZA TACE!”

Insomma, le accuse e le parole che le due si stanno rivolgendo sono, molto, in realtà, anche più astiose di quelle che Sossio Aruta e Licia Nunez si stanno riservando all’interno della casa. Infatti, il rapporta tra i due gieffini non è così litigioso come quello delle loro compagne al di fuori della casa.