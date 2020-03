Grande Fratello Vip: ecco gli eliminati e il primo finalista della diciassettesima puntata Siamo arrivati alla diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip: in questa puntata ci sono stati ben due eliminati ed è stato proclamato il primo finalista

Nella serata del 18 marzo è andata in onda su canale 5 la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip. Questa puntata è stata molto particolare: infatti, a differenza delle altre, ci sono stati due eliminati e, per accorciare i tempi, è stato anche nominato il primo finalista di questa quarta edizione del programma.

Nei giorni precedenti, Alfonso Signorini aveva proclamato la chiusura anticipata del programma, a causa dei problemi che il coronavirus sta provocando all’interno della nostra nazione. Perciò, il programma terminerà l’8 aprile. Sempre a questo proposito, nella puntata del 18 marzo, per accorciare i tempi, sono stati proclamati due eliminati. Il primo è stato Fabio Testi, per il secondo il discorso è stato un po’ diverso.

I concorrenti sono stati tutti mandati nella stanza Super Led, tranne Antonella Elia e Adriana Volpe, le quali dovevano decidere chi salvare e, a tal proposito, hanno deciso di mandare avanti Andrea Denver. Successivamente, è iniziato il salvataggio a catena, nel quale ogni concorrente ha dovuto dichiarare chi voleva salvare. Alla fine, sono rimasti fuori Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. I due hanno avuto la possibilità di trascinare altri e due concorrenti alla votazione con loro: Teresanna Pugliese ha scelto Valeria Marini, mentre Sossio Aruta Licia Nunez. Valeria Marini ha deciso di salvare Licia Nunez.

Sossio Aruta, alla fine, è stato decretato come primo finalista del Grande Fratello Vip, in quanto è stato il più votato. Mentre, il secondo eliminato del programma è stato proprio Valeria Marini. La puntata, però, non si è limitata a questo. Ci sono stati, infatti, diversi dibattiti e scontro. Come sempre, protagoniste sono state Antonella Elia e Valeria Marini, le quali hanno di nuovo iniziato a litigare. Ancora, hanno fatto vedere un filamato molto divertente di Sossio Aruta e Antonio Zequila ed anche un momento molto toccante tra Fabio Testi e Paola Di Benedetto prima dell’eliminazione di lui.

Ala fine, sono arrivate le nomination. Nella prossima puntata, infatti, verrà eliminato qualcuno tra: Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez.