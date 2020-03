Grande Fratello Vip, Fabio Testi ammette: “ho provato a baciare Paola Di Benedetto, ma per istinto” Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Fabio Testi si è confidato in un'intervista e ammette: "ho provato a baciare Paola Di Benedetto"

Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Fabio Testi ha deciso di concedersi una lunga intervista sulla sua esperienza all’interno del programma. A questo propositi, confessa anche di aver avuto un desiderio particolare in un preciso momento con Paola Di Benedetto, che ha fatto molto discutere: “ho provato a baciare Paola Di Benedetto, ma per istinto”.

Fabio Testi, attualmente, si trova a gestire la sua azienda agricola dalla quarantena in pace e serenità. Infatti, il vip è uscito ad un passo dalla finale, ma volontariamente: è stato lui stesso a chiedere ai suoi compagni di mandarlo in nomination, poiché voleva tornare a casa per essere sicuro che tutti i suoi familiari fossero a casa. In particolare, era preoccupato per il figlio Fabio Jr. Testi, che da 12 anni vive a Shanghai.

In quest’intervista, rilasciata per Chi, Fabio Testi racconta quali sensazioni il Grande Fratello Vip 4 gli abbia lasciato. Alla fine, parlando di Paola Di Benedetto, un’altra concorrente del programma, e del suo desiderio di baciarla, che ha fatto tanto discutere, l’uomo dice: “Volevo darle un bacino, era casto”, poi, dopo averci ripensato un attimo, si corregge: “Vabbé, allora diciamo che non era casto ma che era un bacio onesto, un istinto, un’abitudine”.

Passa poi a raccontare della sua preoccupazione per il figlio, che attualmente vive in Cina, e che è il motivo che lo ha spinto a farsi nominare dai suoi compagni per l’eliminazione. A tal proposito, dice:

“Per lui sono stato molto, molto preoccupato quando mi hanno spiegato la situazione, è da allora che volevo uscire. Non poter parlare con lui, non potendo chiamare, era insostenibile, così ho chiesto di essere nominato e alla terza volta ce l’ho fatta. Ora siamo costantemente in contatto.”

Infine, racconta del suo lavoro e di come stia andando in questi giorni. Dice, infatti, che sta passando la sua quarantena lavorando nella sua azienda agricola, da casa, una passione:

“Ho una fortuna immensa, ho un’azienda agricola tutta recintata e qui dentro mi muovo tranquillamente. Sono fortunatissimo”.