Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa attacca Paola Di Benedetto, risponde Federico Rossi Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa attacca Paola Di Benedetto, che è ancora dentro, perciò risponde Federico Rossi, il fidanzato

Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa ha deciso di dire ciò che pensa riguardo Paola Di Benedetto, che, però, si trova ancora dentro. Per questo motivo, non potendo la ragazza rispondere alle accusa, ci pensa il suo fidanzato, Federico Rossi, a rispondere alle accuse.

Durante una diretta Instagram, Fernanda Lessa e Clizia Incoravia hanno fatto delle dichiarazioni che hanno scombussolato il pubblico, creando un po’ di dissenso. la modella brasiliana, in particolare, ha deciso di sfogarsi su tutti i suoi ex coinquilini all’interno della casa più spiata d’Italia.

In particolare, si è scagliata contro Paola Di Benedetto e Patrick Ray Pugliese, sostenendo di non aver apprezzato alcuni filmati che ha visto da fuori. A dare man forte è stata Clizia Incoravia, dicendo che Paola Di Benedetto sta facendo l’amicona del suo fidanzato, Paolo Ciavarro, chiedendogli addirittura di dormire con lei.

Così, Fernanda Lessa esclama: “Tipo una pianta grassa. Adesso è grassa. Mio marito mi sta dicendo di smetterla. Intendevo pianta grassa tra quelle che ci sono lì, qui parte un casino”. Parole belle forti che hanno scatenato moltissime polemiche sui social.

I commenti delle due ex concorrenti contro Paola Di Benedetto hanno scatenato la reazione di Federico Rossi, il fidanzato della ex madre natura di Ciao Darwin. La difende su Twitter, dove risponde per le rime alla modella brasiliana che ha usato termini davvero poco carini.

Sono allibito da ciò che alcune persone si permettono di dire.. Chiami una ragazza di 25 anni (che te piacess a essere anche solo lontanamente come lei) “grassa” ridendo come una gallina quando si è sempre combattuto contro ogni sorta di body shaming in questo #gfvip ? — Fede (@fedefederossi) April 6, 2020

Il body shaming è stato, come dice Federico Rossi, uno dei motivi di principale rimprovero durante questa edizione. Offendere qualcuno per il suo aspetto fisico, specialmente durante una diretta Instagram, non è qualcosa di cui andare fieri.