Grande Fratello Vip. Fernanda Lessa confessa: “Adriana Volpe vomitava e piangeva di continuo in bagno” Fernanda Lessa racconta come Adriana Volpe ha trascorso i suoi ultimi giorni nel Grande Fratello Vip

La conduttrice, come ormai ben sappiamo tutti è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip per problemi famigliari, gettando nello sconforto tutti i suoi compagni di avventura, addolorati per la triste notizia. A seguito dell’abbandono del reality, la conduttrice ha affrontato il grave lutto per la morte del suocero.

La triste vicenda ha fatto vivere momenti bui a Adriana che più volte ha salutato i suoi compagnia con video messaggi. Gli ultimi giorno che la conduttrice ha trascorso dentro il Grande Fratello Vip sono stati molto tristi. La redazione aveva informato la concorrente della grave situazione del suocero e della sua malattia da Covid-19. Adriana Volpe ha avuto non poche difficoltà, era molto combattuta, Fernanda Lessa racconta: “L’ho sentita poco fa. Lei ha resistito per due settimane con un peso nel cuore. In bagno piangeva e vomitava spesso”.

La modella rilascia una lunga intervista al settimanale “Chi”: “Io ero accanto a lei, cercavo di confortarla come potevo, spesso rimanevo in silenzio”. Le immagini dell’accaduto, probabilmente per riservatezza, non sono state mandate in onda. Fernanda Lessa confida che tra lei e la conduttrice c’è sempre stato un rapporto molto altalenante.

La loro rivalità è sempre stata presente. Un rapporto o da migliore amiche o da perfette nemiche. In una puntata, il conduttore del programma, Alfonso Signorini ha messo una buona parola tra le due, sigillando la loro voglia di tregua, con un abbraccio.

Adriana Volpe in questa edizione del Grande Fratello Vip è stata un personaggio chiave, molto amata e seguita dal pubblico. Molti dei suoi fan la davano anche come possibile vincitrice. La sua carica e il suo carattere ci hanno fatto scoprire un personaggio mai capito finora e in seguito molto apprezzato. La prossima puntata sarà la finale e ci dispiace non vederla nella schiera dei finalisti, ma le siamo vicini per il brutto momento.