Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa contro Antonella Elia: “vade retro Satana” Nella casa del Grande Fratello Vip è partita un'altra lite furibonda, questa volta è tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, che le urla: "vade retro Satana"

Nella giornata del 25 marzo ecco iniziare una nuova lite all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Questa volta, vediamo Fernanda Lessa che si scaglia contro Antonella Elia, gridandole: “vade retro Satana”. Il tutto ha inizio da una semplice litigata, che finisce con gli altri concorrenti costretti a dividere le due donne.

La mattinata nella casa più spiata d’Italia non inizia nel migliore dei modi. Vediamo, infatti, Antonella Elia e Fernanda Lessa litigare furiosamente, questa volta per dei biscotti. Infatti, pare che Antonella Elia abbia nascosto nel suo armadio tre pacchi di biscotti, rubati dalla cucina.

Fernanda Lessa, dopo averlo scoperto, ha iniziato ad andare contro alla sua rivale e le due hanno anche iniziato ad alzare le mani. A sistemare la cosa ci hanno pensato Sossio Aruta e Antonio Zequila, i quali si sono messi a separare le due donne, prima che partisse la rissa. Poco dopo, però anche loro due hanno iniziato a litigare tra di loro.

In questo frangente, Antonella Elia ha iniziato a mandare delle minacce alla sua rivale, prima di recarsi in confessionale:

“Spero che dopo i biscotti ti facciano male anche al pancino. Oltre al mal di denti, adesso anche il pancino ti deve far male a te. Ma per anni ti deve far male, anzi, per il resto della tua vita”.

Si scatena, così, la furia di Fernanda Lessa, che inizia a gridarle contro: “Ma questa è una macumba! Vade retro Satana, vade retro Satana, vade retro Satana!”

Dopo di questo, Antonio Zequila chiede alla brasiliana quanti più dettagli possibili sulla litigata. L’intento era scoprire se davvero Antonella Elia le avesse messo le mani addosso per dei biscotti. Dopo questa domanda, Fernanda Lessa si toglie la maglia per mostrare a tutti i lividi che la coinquilina le ha fatto, prendendola per un braccio. La situazione di tensione, all’interno della casa, inizia a farsi decisamente pesante: si sente l’arrivo della finale.