Nella casa del Grande Fratello VIP ne succedono sempre delle belle. Ad animare la festa è sempre Giucas Casella che questa volta ha aperto il suo cuore raccontando anche su esperienze intime. Sembra infatti che l’uomo abbia fatto coming out.

Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi […] non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada.

Tuttavia, l’uomo non si definisce gay. Per il momento non si è etichettato, ma è sereno, potrebbe essere semplicemente bisessuale. E poi ha continuato:

Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no. Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare.

L’uomo a 71 anni è uno dei concorrenti più vivaci della casa del Grande Fratello VIP e sembra essere molto amato anche dal pubblico. Ce la farà ad arrivare fino alla fine.

