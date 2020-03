View this post on Instagram

🎥📺 È notte inoltrata nella Casa del Grande Fratello e gli scherzi sono dietro l'angolo. Ma questa sera il leader, Antonio Zequila, non si sente molto bene tanto da saltare la cena. Antonella e Sossio si aggirano per la Casa un po’ annoiati e decidono di fare uno scherzo proprio a lui che è steso a letto già da un po'. I Vip ancora svegli cercano di dissuaderli a non farlo, come Fernanda: “Antonio non sta bene”, li avvisa, ma Antonella sembra non voler sentire ragioni: “Ma ha un po’ di mal di gola, che sarà mai!”, esclama e insieme entrano furtivi nella stanza sventolando un palloncino; ma lo scherzo non va a buon fine e i due Vip si ritirano sghignazzando. Valeria si avvicina al letto di Antonio per assicurarsi che stia bene poi raggiunge i due inquilini: Sossio e Antonella. “Antonio mi ha detto di lasciarlo stare, non sta bene e quando una persona sta male si deve lasciare stare, poi fate voi”. Antonella nasconde il palloncino in cucina e sbotta: “Dobbiamo farlo quando non c’è lei, protegge la gente per finta”. Valeria, che sente tutto, ribatte: “Io non proteggo la gente per finta, poi io faccio quello che mi pare, se sta male ve lo dico!”. Le due si separano, e il diverbio finisce li. Ma sappiamo che basterà ben poco per far riaccendere la scintilla.📺🎥 @antonellaeliatv @valeriamarini #gfvip #gfvip4