Grande Fratello Vip, i concorrenti notano un cameraman con la mascherina: allarme nella casa Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno notato un cameraman con la mscherina e scatta l'allarme: si chiedono quanto la situazione sia grave

Nella casa del Grande Fratello Vip iniziano a farsi strada i primi dubbi. Dopo che alcuni concorrenti notano un cameraman, dietro i vetri, con una mascherina, scatta l’allarme nella casa. I concorrenti iniziano a domandarsi quanto sia grave la situazione all’esterno.

Gli unici ad essere lontani dal panico e della follia di questi giorni sono proprio i concorrenti che, in quest’anno, stanno vivendo l’esperienza del Grande Fratello. Come è previsto dalla trasmissione, infatti, le persone che si trovano all’interno della casa non possono avere neanche il minimo contatto con il mondo esterno o con i loro amici e parenti. Ecco spiegato il motivo per il quale non hanno realmente idea di cosa stia succedendo all’Italia e al mondo in questi giorni.

Iniziano, però, a farsi largo i primi sospetti su quanto realmente sia grave la situazione. Due concorrenti, Paolo Ciavarro e Aristide Malnati, avvicinandosi allo specchio dietro il quale ci sono i tecnici della trasmissione, hanno notato che uno dei cameramen indossava una mascherina protettiva che, in questi ultimi giorni, moltissimi italiano stanno prendendo come precauzione.

Iniziano così a porsi le prime domande. Indossare una mascherina, infatti, è un gesto rpecauzionale che fino ad adesso non è mai stato di uso così diffuso. La preoccupazione, da questo momento, sta iniziando a farsi strada nella casa del Grande Fratello Vip.

Diverse sono state le reazioni dei telespettatori e del web intero. Alcuni sostengono che il Grande Fratello Vip debba andare avanti, dato che un po’ di svago fa bene in momenti di tensione come questo. Questa soluzione, però, sarebbe applicabile solo con il consenso dei concorrenti, i quali devono essere assolutamente messi al corrente della situazione attuale. Altri, invece, sostengono che il Grande Fratello debba essere immediatamente bloccato.

Nella mattinata del 14 marzo, era prevista una comunicazione d’urgenza ai concorrenti, che però è slittata alla giornata del 15 marzo. Chissà se il reality show verrà terminato anticipatamente o meno.