Grande Fratello Vip, i concorrenti sono terrorizzati, “Abbiamo paura di entrare nella tragedia” A poche ore dalla finale i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno paura, nella casa regna la preoccupazione

La finale del Grande Fratello Vip sta per arrivare i concorrenti sono più tesi che mai. I mesi in cui i concorrenti sono stati nella casa, sono stati costellati di litigi, asti e a volte si è arrivati anche alle mani. E anche a poche ore dalla finale non si smentiscono. Presto la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip si aprirà per tutti i suoi inquilini.

La finale andrà in onda domani su Canale 5 è sicuramente il conduttore Alfonso Signorini avrà in serbo fantastiche sorprese. I concorrenti ancora in gioco sono Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto, Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver. Al momento nella casa regna la preoccupazione. Gli inquilini sono terrorizzati di abbandonare la casa.

Ormai quello che era il luogo della loro reclusione è diventato un isola felice, sicura. Insomma il posto ideale per fuggire in serenità dell’emergenza sanitaria che ha colpito il paese. I concorrenti sono stati subito messi al corrente di quello che sta succedendo in Italia, ma sicuramente è difficile per loro avere un’idea effettiva di ciò che si è venuto a creare all’esterno.

La loro vita cambierà radicalmente, come è successo per tutti noi. Tutti sono terrorizzati all’idea di guardare in faccia alla realtà. “Abbiamo paura di entrare nella tragedia”. Questo è il pensiero di tutti loro. La maggior parte dei concorrenti ha annunciato di voler donare tutto o parte del montepremi in favore di tutti coloro che stanno combattendo contro questa terribile guerra.

Durante il pranzo in giardino, si sono tutti confessati le proprie paure. Patrick dice:

“Sembrava così lontano questo giorno. Fuori deve esserci un altro mondo. C’è molta preoccupazione per quando riprenderemo coscienza con la realtà”. Paolo Ciavarro risponde: “Non deve esserci’ un altro mondo, è un altro mondo”.

Paolo Ciavarro ha avuto la possibilità di parlare con suo padre Massimo Ciavarro e racconta le sue parole con gli occhi lucidi:

“Mi ha detto: ‘Preparati perché troverai un mondo che non conosci.’ Capisci che uno non si può abbracciare?”.

Paola Di Benedetto commenta:

“Secondo me appena usciamo ci prendiamo una batosta e secondo me ci mancherà pure questa casa, questo giardino, questa sauna…”.

Antonella Elia sembra essere diventata ragionevole:

“Noi qui abbiamo vissuto in modo privilegiato come in una bolla di sapone. Abbiamo guardato da lontano una tragedia, quindi fa paura l’idea di uscire e di entrare in questa tragedia”.

Aristide Malnati si mostra preoccupato e già molto nostalgico:

“Ragazzi sentiamoci subito al telefono. Mi devasta, mi prende a male. Mi prende un magone, noi abbiamo sviluppato un legame importante”. Ora non resta che aspettare la finale e vedere cosa succede!