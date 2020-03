Grande Fratello VIP: il reality chiude in anticipo? Sembra proprio che Mediaset sia intenzionato a far concludere in anticipo il Grande Fratello Vip la serata dell'8 Aprile, due settimane prima del previsto.

Secondo il sito Blogo, la convivenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip giungerà al capolinea prima del previsto. La casa più chiacchierata di Italia vedrà chiudersi le porte probabilmente due settimane in anticipo rispetto alla scaletta iniziale, e la data della finale sembra sarà l’8 Aprile.

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, per fronteggiare quella che da epidemia si è tramutata in pandemia del Covid19, he deciso di firmare un decreto al fine di battezzare il nostro stivale zona rossa e, di conseguenza, di chiudere tutte le attività commerciali, le strutture non considerate come necessarie.

Questa dura, ma necessaria decisione del Premier si è estesa fino a Mediaset e Rai, che si sono viste costrette a rivedere e pianificare di nuovo i rispettivi palinsesti. Sembrava che l’Highlander dell’Interteinment , il Grande Fratello VIP, potesse resistere al punto di rottura, ma in realtà forse chiuderà prima del previsto.

L’anticipata chiusura sarebbe di due settimane (invece del 27 aprile, terminerebbe l’8) salvo che non avvengano contagi prima all’interno della casa; in tal caso la trasmissione chiuderebbe istantaneamente come è successo su Italia uno a Le Iene

Così il reality show condotto magistralmente da Alfonso Signorini rischia di salutarci senza accompagnarci ancora per un bel po’

Una scelta difficile quella di Mediaset ma quasi obbligata data la situazione emergenziale dovuta al Coronavirus ed alla velocità di contagio. I concorrenti, dopo aver appreso la verità sulla pericolosità e sulla virulenza del Covid-19 mostrano un atteggiamento diverso, molto meno volitivo ma più svogliato.

L’umore ha iniziato ad abbassare il tono e a scendere di frizzantezza ulteriormente dopo che due concorrenti del GF VIP , rispettivamente Aristide Malnati e Paolo Ciavarro, hanno visto un cameraman indossare una mascherina anticontagio

Essendo quindi ormai a conoscenza della gravità della situazione, i gieffini Vip oltre alle preghiere rivolte a chi il virus l’ha preso, nella giornata di ieri hanno realizzato un flash mob cantando l’intramontabile canzone di Rino Gaetano “Il cielo è sempre più blu”.