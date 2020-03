Grande Fratello Vip: il retroscena delle telefonate tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto Tra le chiamate concesse nella casa del Grande Fratello Vip ai concorrenti, il pubblico non ha visto Paola Di Benedetto parlare anche con Federico Rossi

Nella settimana appena trascorsa, abbiamo visto che nella casa del Grande Fratello Vip è stato concesso ai concorrenti di poter parlare con un loro familiare all’interno del confessionale. Tutti hanno sentito un loro caro. Per quanto riguarda Paola Di Benedetto, il pubblico l’ha vista parlare con il suo papà, ma ancora non sapeva del retroscena e della telefonata con il fidanzato, Federico Rossi.

In questa settimana, i concorrenti sono stati omaggiato di alcune telefonate con i loro parenti più cari. Questo perchè, dopo lo scoppio dell’emergenza causata dal coronavirus, Alfonso Signorini ha deciso di tranquillizzare i concorrenti permettendo loro di parlare con i loro cari e sentire con le proprie orecchie se stessero bene o meno.

Anche Paola Di Benedetto, come gli altri, ha parlato con un suo familiare. Infatti, l’abbiamo vista e sentita parlare con il padre, ma il pubblico ancora non sapeva che alla ragazza è stato concesso di parlare anche con il fidanzato, Federico Rossi. Il daytime, infatti, non aveva mandato in onda la telefonata dei due in confessionale, è stata la stessa Paola Di Benedetto a rivelarlo durante il corso della puntata del 18 marzo.

L’emozione sul volto della ragazza era palpabile. Lei, infatti, ha sempre dichiarato di essere innamoratissima del giovane cantante. A tal proposito, la ragazza decide di ringraziare di vero cuore il Grande Fratello per averle permesso di poter parlare non solo con suo padre, ma anche con il suo fidanzato: “Sono provata come tutti, a volte riesco a realizzare, a volte no. e ne sono grata, è stato un momento bellissimo”.

La ragazza parla, infatti, di un “collegamento quadruplo” nel quale lei ha potuto sentire tutti i suoi familiari e anche Federico Rossi. Sicuramente, ora il desiderio di rivedere il fidanzato è ancora più grande e più forte. Avere la possibilità di sentirlo è stato un bellissimo gesto da parte del programma. I fan, di certo, saranno in delirio.