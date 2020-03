Grande Fratello VIP, la finale: in onda mercoledì 8 aprile Grande Fratello VIP, non ci sono più dubbi: il programma terminerà prima e è stata annunciata la data della finale, sarà mercoledì 8 Aprile. Le possibili novità

Ora è ufficiale: la finale del Grande Fratello VIP andrà in onda mercoledì 8 Aprile, a darne conferma è stata la produzione mediante i canali social del reality show. Solo ieri era stata data ufficialmente la notizia della chiusura anticipata di circa un mese prima rispetto al palinsesto ufficiale

Il comunicato stampa è stato diramato solo pochi minuti fa, Mediaset fa dunque sapere ai telespettatori quando sarà l’appuntamento finale di questa, sfortunata, stagione del reality più amato d’Italia

Mancano solo tre settimane all’addio ufficiale degli attuali 15 concorrenti alla casa più spiata d’Italia. Ovviamente, proprio la mancanza di altre puntate e il rispetto del regolamento che prevede di arrivare con un numero limitato di finalisti, costringerà la produzione a una serie di eliminazioni a catena

Le fanpage del Grande Fratello VIP 4 infatti, scrivono che: “La finale del Gf Vip 4 andrà’ in onda lunedì 8 aprile e mancheranno solo quattro appuntamenti prima della proclamazione del vincitore. I gieffini ancora presenti in Casa sono 15 e questo porterebbe automaticamente a delle eliminazioni multiple in vista della finalissima del reality show”.

Ai concorrenti è stata proprio ieri la notizia, alcuni di loro non l’hanno presa affatto serenamente in quanto, la gravità di questa decisione, ha fatto capire loro cosa realmente sta accadendo nel nostro Paese in queste ora. Ecco cos’è stato detto ai concorrenti ieri

“La situazione in cui siamo in Italia e in altri Paesi, è unica, incredibile e mai accaduta prima. La gente vive questo periodo in mille modi diversi, c’è preoccupazione, ma anche senso di responsabilità e tanta voglia di condividere emozioni”

D’ora in poi vi daremo conto di tutto questo dandovi la possibilità di parlare con i vostri cari uno a uno, vi faremo vedere cosa fanno gli italiani a cui portate un po’ di leggerezza e ogni giorno vi daremo nuove informazioni. Vi comunichiamo che il Gf ha deciso di arrivare fino all’inizio di aprile tornando alla sua configurazione iniziale.