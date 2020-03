Grande Fratello Vip: lite accesa tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese, interviene Fabio Testi Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano mai liti e discussioni: questa è la volta di Sossio Aruta contro Teresanna Pugliere, deve intervenire Fabio Testi

Nella casa del Grande Fratello Vip le liti non mancano mai. Oggi è il turno di Sossio Aruta e Teresanna Pugliese, i quali si lanciano in una lite molto accesa in giardino. Sentendo di dover fare qualcosa, Fabio Testi interviene per placare la situazione.

Il tutto si è svolto in giardino, mentre Teresanno Pugliese e Antonio Zequila stavano pulendo le docce e la veranda. I due, al posto di occuparsi della pulizia, iniziano a dare fastidio a tutti coloro che stavano seduti sulle sdraio a prendere il sole, schizzando anche con l’acqua. Teresanna Pugliese, poi, inizia a dire loro che sembra stiano al Lido Mappatella (pare sia un modo di dire pugliese per indicare persone che sembrano sempre essere in vacanza).

Sossio Aruta, allora, indispettito, decide di rispondere a Teresanna Pugliese e le dice che, essendo per lui una giornata no, vuole assolutamente essere lasciato in pace. Tra i due, in realtà, c’è anche un precedente: pare che Sossio Aruta, dopo essersi depilato, avesse lasciato le poltrone sporche e che Teresanna Pugliese sia andato lì a riprenderlo. La storia è finita con Sossio Aruta che ha chiesto scusa ed è andato a pulire.

Il tutto inizia con qualche urla a distanza, ma poi la situazione si accende. Teresanna Pugliese si avvicina e inizia ad inveire contro Sossio Aruta, utilizzando queste parole:

“Ogni cosa ti senti chiamato in causa. Non stavamo parlando di te. Uno che si depila ovunque deve stare a casa sua o al villaggio. E ci hai rotto le pa…e. Ma chi ti stava pensando.”

Allora, Sossio Aruta si è alzato e ha deciso di replicare, con lo stesso tono:

“Sei una cafona. Sei tu che mi offendi dal primo giorno. Sta fenomena, ma chi ti credi di essere”

La situazione continua, tra insulti e screzi vari, fino a quando Fabio Testi non decide di intervenire per porre fine alle lamentele che Sossio Aruta stava portando avanti da un bel po’, dicendo così:

“Non siamo qui tutta mattina a sentire i ca..i tuoi. Basta. Va avanti tutto il giorno sta storia adesso”.

Insomma, all’interno della casa più spiata d’Italia la situazione non intende placarsi, ci sono sempre liti, piccole o grandi che siano.