Grande Fratello Vip, Luca Zocchi il marito di Fernanda Lessa si scaglia contro Sossio Aruta Ursula Bennardo si ritrova ancora una volta a dover difende il suo compagno Sossio Aruta dalle accuse

Gli scontri nel Grande Fratello Vip non finiscono mai. Ora anche gli esterni si inseriscono nelle zuffe interne alla casa. Ursula Bennardo, fidanzata di Sossio Aruta, è sul piede di guerra. Si scaglia, tramite social su chiunque tenti di offendere il suo amato, compresi amici e parenti degli altri gieffini.

Dopo aver avuto una discussione con la compagna di Licia Nunez, ora è il turno del marito di Fernanda Lessa. Luca Zocchi avrebbe insultato Sossio, e Ursula non sembra averla presa bene. Infatti il marito di Fernanda Lessa si era per primo esposto, per difendere sua moglie, con insulti sui social contro Sossio Aruta, che aveva appunto chiamato sua moglie “Samara” definendola inquietante per i riti religiosi.

Le parole di Luca Zocchi verso Sossio Aruta sono state pesanti: “Ignorante”, “Bestia d’uomo“, “Decerebrato“, “Non ti fai schifo da solo”. E ancora: “Sei un troglodita, un mezzo uomo che non conosce neppure la sua lingua madre”.

Ursula Bennardo non ha perso tempo e ha subito risposto per le rime, pubblicando poi tutte le conversazioni private condite di insulti Luca Zocchi allora ha risposto: “Io sono suo marito e sono schifato e indignato dalla maleducazione e ignoranza di quella bestia, mentre uno sta pregando?”.

Ursula Bennardo invece continua a sostenere la sua tesi, secondo lei il marito di Fernanda Lessa sta facendo tutto questo per visibilità mediatica:

“Stanno morendo dentro perché non possono andare al Grande Fratello Vip o perché forse vogliono andare da Barbara D’Urso! Comunque piacere sono Ursula la compagna di Sossio e credimi meglio un compagno come Sossio Aruta, che non ha studiato molto nella vita perché ha fatto altro, ma una buono spontaneo e ingenuo che un essere come te, forse colto ma cattivo e in cerca di fama. Tu sei pazzo e alcolizzato, credimi. Le persone come te mi fanno paura”.

Luca Zocchi il marito di Fernanda Lessa avrebbe cercato di mitigare i toni per contraddire l’ex dama di Uomini e Donne con queste parole:

“Ma la fama non serve, l’unico motivo per cui sono andato un paio di volte in TV, vergognandomi, è per difendere mia moglie e nulla di più. […] Non a caso indosso gli occhiali perché provo vergogna. Magari a voce prima o poi ci si troverà a discuterne e a chiarire della questione, ma così per iscritto, diventa più complicato, ancora buona giornata”.

Ma Ursula in preda alla rabbia ha continuato ad insultare, senza ricevere però risposta.