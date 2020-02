Grande Fratello Vip nella casa sta per entrare un ex tronista di Uomini e Donne Questa sera nel Grande Fratello Vip sono previsti tre nuovi concorrenti tra cui un'ex troninte di Uomini e Donne

Il Grande Fratello Vip del 2020, che va in onda su canale cinque, sta avendo un successo clamoroso. Pareri contrastanti quelli del pubblico, tra chi lo ama e chi lo odia. Il presentatore Alfonso Signorini, sta facendo parlare molto di questa nuova edizione e degli indiscussi protagonisti, i chiacchieratissimi Pago e Serena Eunardu e i loro compagni.

Ora c’è grande attesa per sapere cosa succederà nelle prossime puntate. Vi diamo alcune anticipazioni. Il Grande Fratello andrà in onda questa sera e venerdì e ci saranno dei nuovi ingressi. Sono diversi i nomi previsti e stanno mandando in visibilio il pubblico. il primo nome che possiamo farvi è quello di Patrizia Rossetti, nota presentatrice, Speaker e attrice.

Ma il programma ha deciso che non sarà l’unico ingresso nella casa del grande Fratello Vip. Stando alle anticipazioni apprese da, TV blog, entrerà un’altra attesissima e amatissima protagonista. La ragazza è nota già come ex tronista di Uomini e Donne, ma non solo.

La ricordiamo anche per la sua storia d’amore con il bel Francesco Monti, anche lui ex partecipante del grande Fratello. Di chi stiamo parlando? della bomba napoletana Teresanna Pugliese. La ragazza è stata prima tronista e poi corteggiatrice di Francesco Monte.

E’ tornata sulle riviste gossip, poco dopo per la storia d’amore travagliata, con il modello, che la lasciata per la bella Cecilia Rodrìguez. Ma attenzione, nella casa sono previsti ben tre ingressi. Ma il reality non gli renderà la cosa affatto facile. Infatti si dovranno contendere il posto.

Rimarrà nella casa la più amata, ma solo dopo aver superato una prova. Ancora non si sa con certezza di cosa si tratterà, se di un televoto o altro. Le fan di Teresanna sono già in prima fila per sostenerla. Quindi ragazzi pronti questa sera, appuntamento canale cinque Grande Fratello Vip, e vinca il migliore.