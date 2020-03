Grande Fratello Vip, nella puntata di ieri sera lite in diretta La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha messo a dura prova il presentatore Alfonso Signorini; nella casa continuano le liti

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip deve aver messo a dura prova il presentatore Alfonso Signorini. Il conduttore dello show, a causa dell’emergenza sanitaria, si è dovuto collegare con la casa da uno studio di Milano e non da quello solito situato a Roma. Gli unici presenti sul set insieme ad Alfonso Signorini erano Pupo, Michele Cucuzza e Rita Rusic.

L’amatissimo presentatore ha voluto aprire la puntata con un discorso molto toccante. Alfonso Signorini ha raccontato, infatti, che la settimana precedente era stata carica di riflessioni sulle sorti del programma. Gli autori si sono chiesti se fosse davvero giusto continuare il Grande Fratello Vip con quello che sta accadendo o se sarebbe meglio chiudere la trasmissione. Dopo i molti dubbi che tutto il cast si è giustamente posto, la decisione migliore è sembrata quella di continuare con il programma.

Il reality è una distrazione importante per tutti quelli che sono in quarantena, forse addirittura fondamentale per alleggerire questo momento di fortissima tensione. E dopo questa toccante parentesi riguardante l’emergenza, il programma entra finalmente nel vivo. Infatti, anche in questo gravissimo momento nella casa del Grande Fratello Vip non mancano le liti, l’ultima proprio durante la diretta di ieri.

L’episodio ha visto come protagoniste Licia Nunez e, immancabilmente, Antonella Elia, che sembra ormai avere problemi con quasi tutte le altre concorrenti. Non c’è alcun dubbio sul fatto che le donne siano le protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Tutte le concorrenti hanno una personalità indomabile e caratteri forti. Per questo motivo, le liti al femminile sono all’ordine del giorno.

Antonella Elia, però, sembra avere il primato per quanto riguarda le liti. Infatti, l’ex valletta di Mike Bongiorno si è guadagnata più di qualche antipatia all’interno della casa. Tutto ciò è confermato dal fatto che Alfonso Signorini ha scherzosamente lanciato la rubrica ‘Le Nemiche di Antonella’. Nella diretta di ieri si è parato proprio di Antonella Elia e del suo rapporto con la sua ex compagna di letto, Licia Nunez.

L’attrice, qualche giorno fa, sarebbe rimasta ferita in particolare da un’episodio. Adriana Volpe, Antonella Elia e Paola Di Benedetto si sono divertite tra loro nell’imitarla. Un momento scherzoso che sembra, però, aver infastidito parecchio la diretta interessata, che ha domandato più volte:

“Conta qualcosa il mio sentire?”.

Anche per Alfonso Signorini la reazione di Licia Nunez è esagerata rispetto alla situazione. Ma l’attrice si lamenta di aver avuto una settimana difficile e di essersi sentita derisa per via di quell’episodio. Antonella Elia interviene e critica aspramente l’attrice. Ed è proprio qui che Licia Nunez perde le staffe:

“Ma come ti permetti! Ma vergognati! Tu sei folle, sei rivoltante!”.

Una lite davvero accesa e con toni molto aspri. Anche Paola Di Benedetto ha voluto dire la sua, sottolineando l’esagerazione dell’attrice. Cosa succederà nei prossimi giorni? Lo scopriremo presto!