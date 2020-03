Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto attaccata da Fernanda Lessa: “non hai rispetto” Litigio a prima mattina per Paola Di Benedetto e Fernanda Lessa nella casa del Grande Fratello Vip: "non hai rispetto", grida Fernanda Lessa

Inizia non nel migliore dei modi la mattinata del 16 marzo nella casa de Grande Fratello Vip. Infatti, è proprio uno scontro a dare il buongiorno agli inquilini. Oggi è il turno di Fernanda Lessa contro Paola Di Benedetto. Quest’ultima è stata accusata da Fernanda Lessa con queste parole: “non hai rispetto per chi sta male“.

La questione è stata la seguente: durante la notte, dopo la chiusura delle luci, pare che dalla camera di Paola Di Benedetto siano continuati ad uscire degli schiamazzi e rumore di phon che hanno altamente irritato Fernanda Lessa. Il problema della donna è, principalemente, che non si sentiva bene. Infatti, durante la nottata, ha accusato un forte mal di denti e, essendo già irritata per questo motivo, non ha sopportato minimamente il rumore notturno.

La mattina, dopo il risveglio, è andata dritta in cucina e ne ha cantate due a coloro che erano all’interno della stanza del crimine e, in particolare contro Poala Di Benedetto. La ragazza, però, non ha esitato a rispondere, cone queste parole. “Sono due mesi che siamo all’interno di questa casa in venti persone, dovremmo iniziare ad avere un po’ più di tolleranza reciproca“.

Per Fernanda Lessa, però, non ci sono vie di mezzo e nessun tipo di punto d’incpontro: questa è solo mancanza di rispetto.

Vedendo questa resistenza da parte della donna Paola Di Benedetto perde un po’ il controllo e dice: “Pensavo di essere all’interno della casa de Grande Fratello, non nella casa dei nonni“.

Poi aggiunge: “Mi dispiace che tu stia male, ma non penso di aver fatto nulla di grave accendendo il phon“.

È Fabio Testi, come molte volte è già accaduto, a fare da moderatore. L’uomo, infatti, dice così:

“Abbiamo capito che questa cosa dà fastidio a molti, dato che non è la prima volta che succede. Cerchiamo di stare tutti più attenti e di evitare nuovamente una cosa simile, proprio perchè siamo in venti qua dentro“.

Insomma, il gruppo sembra diviso in camerate: ci sono coloro che ritengono che un po’ di svago non faccia male e coloro che invece vogliono silenzio assoluto durante la notte. Gli scontri, qui, non finiranno mai.