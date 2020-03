Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto scrive una lettera a Federico Rossi: “la mia anima legata alla tua” Dall'interno della casa del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto scrive una lettera a Federico Rossi, il suo ragazzo: "la mia anima legata alla tua"

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, la nostalgia dei propri cari è una costante. Lo vediamo in Paola Di Benedetto, la quale, innamoratissima, scrive una lettera al proprio fidanzato, Federico Rossi, nella quale fa capire quanto le manchi e quanto lo ami: “penso che la mia anima sia legata alla tua”.

Fin dall’inizio del suo percorso all’interno della casa, Paola Di Benedetto ha sempre palesato quanto fosse profondamente innamorata di Federico Rossi, il suo fidanzato e cantante. Più volte ha parlato di lui ai suoi compagni, raccontando quanto fosse bella la loro relazione. Questa volta decide di scrivergli una lettera nel quale mette bene in chiaro i suoi sentimenti:

“Penso che la mia anima si sia legata alla tua […] Sei entrato nella mia vita, lo hai fatto in punta di piedi, con discrezione e rispetto, ma allo stesso tempo con la potenza di un uragano che con la sua forza non può fare a meno di travolgere tutto ciò che incontra nel suo cammino. E nel tuo cammino questa volta c’ero io”.

La lettera potrà essere letta dal ragazzo solo una volta che sul Reality Show sarà calato il sipario, non prima, ma non ha certamente una data di scadenza. Tutta Italia sa di come la loro relazione abbia vacillato dopo che lui ha tradito l’ex Madre Natura, ma Paola Di Benedetto ha chiarito anche questo punto. All’interno della casa, infatti, la ragazza ha parlato ai suoi compagni del tradimento subito, ma ha anche sottolineato di come lei sia riuscita a perdonare il ragazzo, tanto forte era il suo sentimento per lui.

Il ragazzo, creatore del duo creato insieme al suo amico fraterno Benjamin Mascolo, “Benji&Fede“, che da poco ha annunciato la rottura, è amato e seguito in tutta Italia. I due, come racconta la stessa ragazza tra le mura del Grande Fratello Vip, si sono conosciuti per puro caso: avendo lei sentito delle canzoni del duo in radio, mentre si recava ad un evento nelle Marche, ha deciso di scrivere al ragazzo, con il quale già in precedenza aveva parlato, ma del quale aveva perso la chat. Dopo di questo, è andato tutto in discesa.