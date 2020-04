Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto si racconta Paola Di Benedetto si racconta dopo la finale del Grande Fratello Vip

Questa edizione del Grande Fratello Vip è stata molto diversa dalle altre. Non per particolari casi mediatici o scandali eccezionali, anche se non sono mancate le diatribe. Ovviamente a rendere questa edizione del Grande Fratello particolare è stato il fatto che, nel bel mezzo del reality, tutto il mondo è stato scosso dalla terribile pandemia da Covid-19. La settimana scorsa c’è stata la finale del Grande Fratello e Paola Di Benedetto è risultata vincitrice.

Ha deciso di devolvere tutto il montepremi in beneficenza contro il virus. La sua vittoria, come tutto il programma, è stata molto anomala. Paola Di Benedetto è stata la prima nella storia del reality, ad alzare la Coppa del vincente senza poter abbracciare nessuno.

Il distanziamento sociale vale per tutti, compresi i concorrenti del Grande Fratello Vip. Paola Di Benedetto ha avuto subito uno scontro forte con la realtà, dopo aver vissuto i primi momenti dell’emergenza in una bolla, nella casa del Grande Fratello, sicura e priva di regole.

A “Leggo” l’influencer, ha rilasciato recentemente una intervista in cui commenta l’esperienza e racconta come si è sentita:

“Siamo stati sempre aggiornati, ma un conto è percepire quello che stava succedendo, un altro è trovarsi in una realtà completamente distante. Vivevamo in una situazione surreale di gioco, ma comunque nella normalità. Non mi hanno permesso nemmeno di abbracciare i miei compagni quando ho vinto, è stato uno shock”.

Per quanto riguarda il futuro, Paola intende studiare recitazione per poter cogliere tutte le possibilità che verranno dopo il Grande Fratello. Guardando al passato, invece, confessa che non ripeterebbe l’esperienza fatta all’Isola dei famosi:

“Sono due percorsi diversi, uno più fisico, l’altro più mentale e poi ero più piccola. Sono passati più di due anni e sono molto cresciuta a livello umano. L’Isola con il senno di poi è stata una scelta troppo affrettata, avevo 23 anni, avrei forse dovuta farla più in là. La casa del Grande Fratello invece ti mette a disposizione tutti gli agi, ma dopo un po’ ti sta stretta: sempre le stesse persone, gli stessi ambienti. Se tornassi indietro l’isola non la rifarei, perché mi ha scombussolata molto a livello fisico e ormonale che mi sono portata dietro per un anno”.

Come aveva dichiarato Paola ha devoluto l’intero montepremi alla protezione civile. Ovviamente questa scelta ha riscosso grandi consensi e il sostegno di tutti i suoi fans. Ecco cosa ha dichiarato: “Quando ci hanno detto per la prima volta dell’emergenza Coronavirus ho subito pensato ‘sarebbe bello che il vincitore donasse tutto’, ma non immaginavo minimamente che potessi essere io. Quando c’è stata la proclamazione mi è venuto spontaneo“. Un gesto che denota un grande cuore.