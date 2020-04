Grande Fratello VIP: Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro i favoriti alla vittoria per i bookmakers Alla finale del Grande Fratello Vip manca pochissimo, c'è grande attesa di scoprire il nome del vincitore della quarta edizione

Manca meno di una settimana alla finalissima del ‘Grande Fratello Vip 4’ in programma per l’8 aprile. L’adrenalina sale ed i concorrenti in casa iniziano ad intravedere il traguardo. Al momento, si sono assicurati il posto in finale in quattro: Paola di Benedetto, Paolo Ciavarro, Aristide Malnati e Sossio Aruta.

Al termine della diciannovesima puntata, andata in onda in prime time su Canale 5 mercoledì 1° aprile, è stato aperto un ”televoto a tre” tra: Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese. I telespettatori a casa dovranno decidere chi mandare in finale dei tre concorrenti in nomination. Arrivati a questo punto, una domanda sorge spontanea: Chi è il concorrente favorito al trionfo finale? Scopriamolo insieme andando ad analizzare le quote dei bookmakers.

Grande Fratello Vip 4: secondo i bookmakers i favoriti al trionfo sono Patrick e Paolo

Manca poco alla finale del Grande Fratello Vip 4 e i telespettatori sono già in ansia di scoprire il nome del vincitore. I favoriti al trionfo finale in questo momento sarebbero Patrick Rai Pugliese e Paolo Ciavarro. La vittoria di Patrick è quotata a 3.00 su Snai e 3,20 su Goldbet, quella di Paolo 3.50 su Snai e 3,20 su Goldbet.

L’ipotetica vittoria di Antonella Elia è quotata a 4.00 sia su Goldbet che su Snai. Il trionfo di Paola Di Benedetto e Aristide Malnati è quotato a 8.00 su Snai a 9.00 su Goldbet. La vittoria di Sossio Aruta è quotata su Snai a 5.00, Danver invece è quotato 12 su Snai e a 9 su Goldbet

Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese si contendono la finale

Nel corso della diciannovesima puntata del GF Vip 4 è stato aperto un televoto tra Patrick, Antonella e Denver. Il pubblico da casa in questi giorni dovrà decidere chi mandare in finale. I telespettatori potranno votare tramite l’App MediasetPlay, da SmartTv, tramite Sms o sul sito ufficiale del reality show. Secondo voi cari amici lettori chi vincerà la quarta edizione del Grande Fratello Vip 4? Esprimete il vostro parere nei commenti.