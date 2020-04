View this post on Instagram

Buongiorno e buona domenica delle palme 🕊 In un momento difficile come questo è molto importante non perdere la speranza. ❤️ Tornando al gioco vi ricordiamo che Patrick è in nomination e ha bisogno di voi per accedere alla finale. Non molliamo e spingiamo al massimo con i voti altrimenti Patrick rischia di non potersi giocare la vittoria finale. È possibile votare gratuitamente: – sul sito www.grandefratello.mediaset.it/vota (avete 7 voti a disposizione). – Sull’app Mediaset Play (anche qui altri 7 voti da dare). – Tramite SMS al numero 4770002 scrivendo: Patrick. Via SMS potete dare fino a 7 voti. Costo per SMS 0,16 centesimi. Quindi ognuno di noi ha 21 voti da dare a Patrick. Aiutiamolo! È inoltre possibile dare altri 7 voti tramite smart tv abilitate. PORTIAMO PATRICK IN FINALE! #gfvip #teampatrick #patrickraypugliese