Grazie. Grazie per esserti messo ancora in gioco a quarant’anni. Grazie per averci fatto divertire e per averci regalato attimi di spensieratezza in un periodo duro e difficile per tutti. Grazie per averci reso orgogliosi ogni singolo giorno. Grazie per quello che sei e per quello che trasmetti agli altri. Perché quando entri in quella casa si crea sempre una strana magia. Si genera una sorta di ipnosi collettiva in cui è impossibile non dare peso a ogni tua parola, ogni tuo gesto. È vero, anche questa volta non hai vinto ma l’affetto del pubblico è il più dolce dei premi di consolazione. L’ultimo grazie va proprio a voi cari fan di Patrick. Ci avete trasmesso un amore immenso. Siete davvero speciali. ❤️ Patrick, per noi sarai sempre un grande uomo, un bravissimo papà e un esempio di vita. Ti vogliamo bene. ❤️ Il tuo staff 👱🏻