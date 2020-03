Grande Fratello Vip: Sossio Aruta chiede ad Ursula Bennardo di sposarlo, lei risponde su Instagram Dalla casa del Grande Fratello Vip, Sossio Aruta chiede alla sua compagna, Ursula Bennardo, di sposarla: lei risponde con una storia su Instagram alla proposta

Tempo fa, il concorrente e ormai finalista del Grande Fratello Vip, Sossio Aruta, ha chiesto in diretta dalla casa più spiata d’Italia alla sua compagna, Ursula Bennardo, di sposarlo, una volta uscito dal programma. La donna risponde alla proposta tramite delle stories su Instagram, in modo che tutti possano avere una risposta.

Pare proprio che questa risposta sia positiva. Infatti, Ursula Bennardo, sul suo profilo social, ha postato le foto di due fedi nuziali sotto il video che riporta il momento in cui Sossio Aruta, dalla casa del Grande Fratello Vip, scrive su una lavagnetta “Ursula ti voglio sposare!!!”.

L’ex calciatore, infatti, dalla sala principale della casa, scrive alla sua compagna questo dolcissimo messaggio, al quale, a differenza di chi è fuori, non riceverà subito risposta. Ursula Bennardo, però, ha voluto chiarire come, per lei, sia un sì.

La coppia ha da poco dato alla luce la loro bambina, Bianca, ma non sono questi i primi figli della coppia. Infatti, da relazioni precedenti molto importanti, Sossio Aruta ha avuto due figli, Daniel Ciro e Diego, con l’ex moglie Rossella Neri, mentre Ursula Bennardo ha tre figli con il primo marito, Simone, Michele e Alessandro. I due si sono incontrati nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, e, dopo momenti di alti e bassi, ne sono usciti insieme, rientrando poco dopo, a far visita allo staff, con una bellissima vita insieme.

I due, inoltre, hanno anche partecipato al reality show, Temptation Island, dal quale sono usciti insieme. Nella giornata dell’11 Ottobre del 2019, i due hanno avuto la loro prima bimba insieme. Questa nascita li ha solidificati come coppia, andando a coronare la loro relazione e ad allargare ancor di più la loro famiglia. L’ultimo passo che completerebbe questa relazione nella sua interezza, sarebbe questo matrimonio, al quale, come sembra, si va incontro. Anche se Ursula Bennardo non ha risposto con il classico “Sì”, pare che la risposta sia proprio quella.