Grande Fratello Vip, Sossio Aruta riceve un messaggio da Ursula Bennardo: “Bianca si è ammalata” Nella Casa del Grande Fratello Vip, Sossio Aruta riceve una notizia non bella: la sua compagna, Ursula Bennardo, gli dice che loro figlia Bianca era malata

Nella casa del Grande Fratello Vip, le brutte notizie continuano a farsi strada. È il turno di Sossio Aruta, il quale riceve un messaggio dalla sua compagna a casa, Ursula Bennato: “Bianca si è ammalata, ho avuto paura“. Bianca, la loro bambina, a quanto pare non è stata molto bene.

In un’intervista, Ursula Bennato ha rivelato che la sua bambina, nata dalla relazione con Sossio Aruta, si era ammalata, ma che non si tratta affatto di coronavirus. Dichiara, inoltre, di star vivendo la lontananza con Sossio Aruta non troppo bene: infatti, la donna ha altri tre figli a cui badare, nati da una relazione precedente, e questa bimba molto piccola. Così dichiara:

“Dopo la tua partenza nostra figlia è stata poco bene di salute. Ha avuto la bronchiolite, una infezione che le ha provocato febbre, tosse, catarro e difficoltà respiratorie. In questo brutto periodo, ho avuto davvero tanta paura per lei”.

Inoltre, in modo molto tenero, agigunge: “L’ho fatta immediatamente visitare dal pediatra, che mi ha tranquillizzato, mi ha detto che si sarebbe velocemente ripresa. Nel lettone la nostra Bianca ti cerca con la manina perché è abituata alla tua presenza”.

Ora, sembra che la bambina stia molto meglio e anche la madre, su Instagram, appare molto più sorridente e serena. Decide, però, di mandare un messaggio diretto a Sossio Aruta. Così scrive al suo compagno:

“Ti scrivo per dirti che senza di te, senza il tuo aiuto, qui la fatica si sta facendo sentire. La nostra squadra, come la chiami tu, sta sentendo la mancanza del capitano: dell’elemento che fa lo spogliatoio, di quello capace di creare il gruppo e di gestire il tempo e le energie. Sossio, mi manchi. Abbiamo bisogno di te e tu, amore mio, dimmi sinceramente: hai ancora bisogno di noi?”.

Poco dopo questo, lei riceve una bella sorpresa da Sossio Aruta, che, dalla casa, decide di mandarle un messaggio per il loro anniversario. Nonostante sia un po’ turbata, non riesce a nascondere la contentezza per quel gesto, ma non riesce nemmeno a non palesare il malessere causato dalla sua assenza in un giorno così importante.