Grande Fratello Vip telespettatori indignati contro Asia Valente, doveva essere squalificata Asia Valente contro tutti, secondo il pubblico meritava la squalifica

Asia Valente, concorrente del Grande Fratello Vip, si è attirata lo sfavore della critica. La modella ha esordito con parole molto sconvenienti nei confronti di Sossio Aruta. Tutti i telespettatori si aspettavano la sua espulsione dal programma che, però, non è avvenuta: “Sei un down”, queste le parole rivolte a Sossio Aruta che hanno suscitato l’indignazione di molti.

Ma l’espulsione non è sembrata necessaria alla produzione, che ha lasciato la vicenda impunita. L’unico ad intervenire sull’accaduto è stato Alfonso Signorini, che ha così rimproverato Asia Valente: “Sono parole che in televisione non si devono più ascoltare! Sono parole orribili!”.

Alfonso Signorini ha aggiunto anche: “Sei molto divertente quando mostri il tuo fondo schiena, ma collega il cervello alla bocca”. Il conduttore del reality ha poi preteso le scuse della modella. Asia Valente non ha però evidentemente colto il punto focale della questione. Si è infatti scusata solo con Sossio Aruta e non con tutti gli affetti da Sindrome di Down.

Le affermazioni della modella, hanno suscitato il malcontento anche del Coordinamento delle Associazioni con persone affette da Sindrome di Down, il CoorDown. Tale Coordinamento ha infatti pubblicato un comunicato in cui condanna tali episodi di violenza verbale ingiustificata.

Questi comportamenti vengono giudicati “vergognosi”, soprattutto quando trovano spazio in eventi televisivi cosi tanto seguiti come il Grande Fratello. Il CoorDown dichiara inoltre che chi si permette di utilizzare questi termini d’odio offende sia i portatori di handicap che le loro famiglie.Il comunicato si conclude con l’invito verso i social media ad avere una maggiore sensibilità, in modo da sostenere l’integrazione e ridurre i pregiudizi e di non ignorare tali forme di discriminazione.

La scelta della produzione di non espellere la concorrente, nonostante la bufera, è stata fortemente criticata dai social media. Una petizione è stata aperta sul sito change.org. L’iniziativa, intitolata “Grande Fratello: provvedimento per Asia Valente”, ha già raccolto quasi cinque mila firme.