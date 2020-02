Grande Fratello Vip, televoto annullato per provvedimento disciplinare Attraverso un comunicato, il Grande Fratello Vip ha deciso di annullare il televoto dopo le frasi di Clizia Incorvaia perché inaccettabili.

Le frasi e offese della concorrente Clizia Incorvaia nei confronti di Andrea Denver non possono essere giustificate, proprio per questo motivo qualche minuto fa sulle pagine ufficiali del Grande Fratello Vip è stato comunicato che il televoto settimanale è stato annullato.

Il comunicato spiega che è stato preso un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente e per questo motivo il televoto è stato annullato. Chiunque abbia espresso il suo voto attraverso SMS verrà rimborsato.

Cinzia Incorvaia qualche giorno fa ha inveito contro Andrea Denver dopo che quest’ultimo l’ha nominata, per questo motivo era finita al televoto settimanale.

La reazione della concorrente è stata un po’ troppo eccessiva, durante una discussione ha esclamato frasi come “Sei un Buscetta, sei un pentito“. Queste parole contengono un riferimento alla mafia.

Il comunicato del Grande Fratello Vip:

“Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili. Nella puntata di domani, lunedì 24 febbraio, di “Grande Fratello Vip” tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati“.

Il team Management della Incorvaia, attraverso il suo account su Instagram, ha preso posizione in merito a quanto successo nelle ultime ore e ha detto la sua in un lungo post.

“(…) Desideriamo sottolineare, che ci si sta accanendo contro di lei – con una esagerata condanna mediatica – su una frase che nulla aveva a che fare con l’organizzazione Mafia nella sua accezione più stretta. La Signora Incorvaia – oltretutto siciliana – ha soltanto in maniera energica durante una discussione – fatto un riferimento a tutto ciò che quotidianamente tutti noi leggiamo sulle testate giornalistiche: i pentiti ecc ecc … riportandolo in un battibecco con un altro concorrente della casa. Riteniamo che oggi il nostro paese abbia dei problemi molto ma molto più gravi ed importanti sui quali porre riflessioni non ultimo il Corona Virus e trovare il tempo per accanirsi su questa ragazza per una frase detta durante una litigata – dove ognuno di noi spesso dice per rabbia cose prive di senso – sia un atteggiamento di grande superficialità. (…)”.