Grande Fratello Vip tutti contro Antonella Elia “Pazza e cattiva” Le polemiche contro Antonella Elia non si placano, volano parole pesanti contro di lei

Sembra proprio che tutti odino Antonella Elia. Questa edizione del Grande Fratello Vip l’ha vista al centro di moltissime discussioni e spesso sono state pronunciate nei suoi confronti parole pesanti. Patrick Pugliese ha deciso, alla luce di tutti gli screzi, di nominarla e Antonella Elia gli si è scagliata contro dandogli dell’ipocrita.

Subito dopo Patrick Pugliese si sfogato con Paolo Ciavarro e afferma:

“Antonella mi ha dato dell’ipocrita perché ci parlo si, ma solo da due settimane e l’ho nominata per i nostri screzi passati e pensare che stavo anche dicendo che l’avevo rivalutata. Le stavo facendo un complimento sentito. Ha ragione Rita Rusic allora, a lei non gliene fot*e un caz*o di nessuno. È una pazza“.

Anche la nomination ricevuta da Paolo Ciavarro non è stata affatto presa di buon grado da Antonella Elia, che ha criticato aspramente anche lui. Paolo Ciavarro si è così sfogato a seguito dell’episodio:

“Ha attaccato anche me. Mi ha dato un fastidio. Mi sono sentito di abbracciarla in un momento di unione quando si stava parlando dell’Italia in ginocchio, ma questo non vuol dire che mi piace. Ma figurati, ma chi l’abbraccia più. Mi rode perché, quando lei mi ha attaccati in diretta mi sono confuso e non ho fatto gli auguri a mio padre e non ho mandato un bacio a Clizia”.

Per non parlare della ormai nota rivalità tra l’ex valletta di Mike Bongiorno e Licia Nunez, accusata di fare strategia. In precedenza Licia Nunez aveva definito Antonella Elia “riluttante”.

Nelle ultime ore Licia Nunez è tornata a criticare Antonella Elia con Paolo Ciavarro con queste parole:

“Quella donna, ha la cattiveria che le scorre nel sangue, nelle vene. Sono felice che stavolta sia al tele-voto con me. Stasera l’ho guardata e ho provato tanta pena per lei. Ma mi ha offese. In confessionale ha detto che sono ignorante. Ignorante io?”.

Insomma, Antonella Elia non ha più l’appoggio di nessuno nella casa, anzi sembra proprio che tutti la detestino. Sarà proprio lei la prossima ad uscire o una delle potenziale finaliste?