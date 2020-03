Grande Fratello Vip, Valeria Marini accusa Antonella Elia: “Sono uscita dalla reality per colpa sua” Valeria Marini incalza contro Antonella Elia: "Se sono uscita dalla casa del Grande Fratello è per colpa sua"

La diatriba tra Valeria Marini e Antonella Elia non finisce. Ci hanno abituato per giorni ai loro litigi. Le due prime donne hanno trascorso la loro convivenza con non poche polemiche. Ricordiamo tutti le liti feroci le divergenze sfociate anche alle mani.

Un litigio fu fatale e, Antonella Elia diede uno spintone ai danni di Valeria Marini. Una guerra che non termina neanche con l’uscita dal reality della Marini. La showgirl al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini dichiara:

“Sono stata eliminata dal pubblico per colpa sua, sono stata presa di mira ancor prima di entrare nel reality, e quello che è successo è sotto gli occhi di tutti”.

Ma le convinzioni di Valeria Marini sulla questione non terminano qui:

“Ho provato in tutti i modi a trovare la strada da percorrere assieme, ma il risultato è stato a dir poco disastroso. La Elia non ha fatto altro che denigrarmi e darmi addosso, rendendo impossibile la mia permanenza all’interno della casa”.

L’intervista prosegue e Valeria Marini racconta il forte shock che ha provato quando è uscita dalla casa, nel vedere cosa questo virus sta provocando in tutto il mondo:

“Sono rimasta sotto shock per quanto sta accadendo, Alfonso Signorini aggiornava di continuo è vero, ma dentro la percezione della realtà è per ovvi motivi assai diversa”.

Anche la showgirl non può tornare dai suoi cari e, ci racconta come sia difficile ma necessaria, la distanza dalla mamma Gianna, una colonna portante nella sua vita.

Valeria Marini è lontana anche dal suo fidanzata e ci confida di aver trascorso ore e nottate al telefono con lui. I due insieme stanno cercando una soluzione per mettere in atto una raccolta fondi a beneficio dell’emergenza Coronavirus: “Ora che sono libera posso finalmente rendermi utile” ci dice.

Alla domanda bruciapelo: “Per chi fai il tifo, all’interno del reality del Grande Fratello Vip?”, la showgirl non perde un secondo e dice: “Per Paolo Ciavarro”.